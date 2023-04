– Az összejövetel megszervezését a Lélektér Alapítványnak, illetve azoknak a fiataloknak köszönhetjük, akik ízlésesen feldíszítették a parkot, igazi májusi hangulatot varázsolva április utolsó délutánjára – mondta el lapunknak Brányi Mária alpolgármester, aki maga is részt vett az eseményen. A pikniket természetesen nem csupán a környéken lakók, de bárki meglátogathatta, tették is ezt sokan. A hangulatot a városszerte ismert Ricsi bácsi, azaz Vastag Richárd néptánc pedagógusnak, a Népművészet Ifjú Mesterének produkciói dobták fel igazán, aki játékos, táncos, foglalkoztató számokat dobott be gyerekdalokkal. A jól ismert Tekeredik a kígyó… kezdetű dalnál még az alpolgármester is beszállt a játékba.

Brányi Mária (balra) is beszállt a Tekeredik a kígyó játékba Fotó: Benkő Péter

Ízlésesen feldíszített fák, bicajok, játszótér varázsoltak májusi hangulatot április utolsó délutánján Fotó: Benkő Péter

A színes, forgatagos délután az egyéb kísérő programokkal jó alkalmat adott a kicsik szüleinek is egy kellemes kikapcsolódásra.