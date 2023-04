Magvas Zoltán intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a 36 főt befogadó szállón nyolc rászorulónak tudnak még helyet adni úgynevezett időszakos férőhelybővítéssel április 30-ig, a krízisidőszakban.

– Azonban március végén még ennél is többen, 48-an voltak nálunk különféle pótágyakon. Hiszen az a cél, hogy ne fagyjon meg senki az utcán. A magas létszám elhelyezésében az alacsony küszöbű konténerház léte nagy segítséget jelent. Május elejétől viszont már csak 36 fő maradhat az intézményben. Nem beszélhetünk azonban rekordlétszámról, hiszen a korábbi években is hozzávetőlegesen ennyien voltak. Annyi a változás csupán, hogy a személyek szinte mindegyike állandó, hosszabb ideje itt lakó most. Nincs akkora jövés-menés, mint korábban. Az előző években sokkal többen voltak, akik csak egyetlen éjszakára kértek szállást. De a tél, a krízisidőszak így is mindenkit megvisel, hiszen túlzsúfolt ilyenkor a szállás – mondta a vezető.

Szólt arról is, hogy a rezsiválság az intézményt is megviselte. – Nem tudtuk, hogy a fenntartó miként lesz képes finanszírozni a fűtést, de a rezsitámogatásnak köszönhetően nem volt gondunk. Ettől függetlenül, amennyiben pályázati forrás lesz rá, alternatív fűtési megoldásokat kell keresnünk, hiszen egyelőre nincs fűtő klímánk és napelemünk sem – mondta Magvas Zoltán.