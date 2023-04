Élőhely az állatoknak

A hazai erdők több mint negyven százaléka magántulajdonban van, azonban ezeken a területeken is jogszabályi kötelezettségek szerint kell eljárni, ebben van gyakorlata Tátrai Gábor erdőmérnöknek és munkatársainak, akik az elmúlt években összesen 280 focipályányi erdőtelepítésben vettek részt. Fontos leszögezni, hogy Magyarországon – annak ellenére, hogy vágás, kitermelés is folyik – az I. világháború óta folyamatosan nő az erdőterület, ami az erdészek munkáját dicséri – hangsúlyozta az erdészeti szolgáltatásokkal, szaktanácsadással foglalkozó Fa-Piac Magánerdészeti Kft. ügyvezetője a Naplóban megjelent cikkben.

Boldogok és büszkék

Ezüst- és bronzérmet, valamint értékes döntős helyezéseket nyertek a veszprémi Kid Rock and Roll SE táncosai az év első kétnapos országos versenyén. – Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, öt formációnk és egy párosunk táncolta be magát a döntőbe – újságolta az egyesület elnöke, Bondor Virág a veol.hu-nak.

Elektromos autóval gazdagodott az ESZI

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően valósul meg a Ne élj üvegházban! projekt, melynek keretében Pápára is került a tisztán elektromos meghajtású járművekből – olvasható Veszprém vármegye napilapjában. Az autót az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) munkatársai használják. Pápa önkormányzata a Városok, Falvak Szövetsége pályázatán nyerte el a járművet, melyet Halász János, a szövetség elnöke adott át Áldozó Tamás polgármesternek.

Új játékok az óvoda udvarán

A 700 lelkes Veszprém vármegyei község, Bánd óvodájába került egy kis mászófal, homokozó árényékolóval, egy rugós hinta és a kicsik kedvence, egy kis ház is. A beruházás 3,5 millió forintba került. Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője szerdán a településen elmondta, a Magyar falu program tényleg az élethez íródott, az elmúlt években egyértelmű lett, hogy az önkormányzatoknak és a kormányzatnak is jó ez az együttműködés, az ötezer fő alatti településeknek ez a legnépszerűbb programja – adta hírül a veol.hu portál. Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere hangsúlyozta, számukra nagyon fontos volt, hogy az óvoda megújításában meg lehessen tartani a családias jelleget.

Pihenő- és fitneszpontok a kerékpárút mentén

Sajtótájékoztatón mutatta be Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere a Kádártát Gyulafirátóttal összekötő kerékpárút kivitelezésének utolsó fázisában kialakított, elhelyezett létesítményeket, melyek jól kiegészítik a környékben kerekezők és a helybeliek igényeit – írta a Napló. A Kádárta és Gyulafirátót városrészen áthaladó kerékpárút egy országos hálózat része, mely Győrből indul, s Zircet, Eplényt, Veszprémet érintve megy tovább az északi Balaton-partra, majd elhalad Őriszentpéterig. Nem rövid út annak, aki az egészet letekeri, s nagyon fontos, hogy legyenek megállási lehetőségek, ahol érdemes leszállni a bicikliről. Az önkormányzati tulajdonban lévő területeken kialakított három pihenő- és fitneszponthoz a 39 millió forintot a város saját erejéből biztosította.

Orsós Károlyt és Tóth Tamás Tibort díjazta a város

Átadták Az év veszprémi rendőre és Az év veszprémi polgárőre elismerést hétvégén. Az év veszprémi rendőre elismerést a város közbiztonsága érdekében kifejtett példaértékű munkájáért Orsós Károly rendőr őrnagy vehette át Porga Gyula polgármestertől. Az év veszprémi polgárőre díjat a város közbiztonsága érdekében kifejtett példaértékű polgárőri munka elismeréseként Tóth Tamás Tibor érdemelte ki – számolt be róla a veol.hu.

Régi fényképeket vár a cseszneki vár kapitánya

Rengetegen látogatták meg a múlt század korábbi éveiben is a cseszneki várat fényképezőgéppel, és az emlékül készített fotókon olyan részleteit örökíthették meg véletlenül, amelyek a mai kutatásokat segíthetnék. Ezért tett közzé képgyűjtő felhívást Amberger Dániel várkapitány – olvasható a Naplóban. Első eredményei már láthatók az erődítmény bejáratánál. A cseszneki erődítmény maradványait, olyan részleteit, amelyekről kevesebbet tudunk, sokan lencsevégre kaphatták. Például a nyolcvanas években leomlott egy falrész, amelyen tudjuk, hogy volt egy lőrés. Arra számítottam, hogy valaki ezt közelről lefotózta. Egyelőre ilyen képet nem juttattak el hozzánk, de már többen jelentkeztek kérésünk nyomán, ezért bízhatunk benne, hogy a vár köveit e fotómozaik révén mintegy összerakhatjuk – mondta el Amberger Dániel várkapitány.

A területi változatosság tükröződik a borokban

A Balaton-felvidéki borvidék borversenyére százhuszonnégy mintát adtak le a gazdák, amelyek között évről évre több a kiemelkedő minőségű. Többek között ezt is megállapította a szakértőkből álló zsűri a sümegi püspöki palotában rendezett megmérettetés értékelése során. A bírálóbizottságok egyértelműen megfogalmazták, hogy a területi változatosság szépen érzékelhető a borokban, és ez a tény magát a bírálatot is izgalmassá tette. Pozitív tendenciaként állapították meg, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen növekszik a kiemelkedő borok száma, valamint a fajták eredményessége is jól érzékelhető. A bírálat szerint nagy arany minősítést nyolc bor kapott, arany minősítést 14, ezüst minősítést 59, bronzot 25 minta esetében adott ki a bírálóbizottság. Oklevelet öt gazda vehetett át – adta hírül a veol.hu hírportál.

Sváb dallamok a bakonynánai színpadon

Német nemzetiségi kultúrdélutánt tartottak Bakonynánán, ez a helyi svábok évente megrendezett ünnepe. Nánai gyermekcsoportok és felnőtt művészeti körök mutatták be produkcióikat, és rajtuk kívül móri vendégfellépők álltak a színpadra, főleg a zenés és a táncos hagyományokat idézték fel. Németh Adrienn polgármester is népviseletben követte a műsort, ugyanis a néptánccsoport tagja, amely tavaly februárban alakult meg a faluban. Idén is telt ház fogadta a fellépőket, akik leginkább a találkozási lehetőségnek örültek, az énekléseket követő beszélgetéseknek – írta meg a Veszprém vármegyei napilap.

Ingyenes vetítések a magyar film napján

Április utolsó hétvégéjén ünnepeljük a magyar film napját. A jeles esemény alkalmából április 28-án és 30-án változatos programkínálat várja a pápai Jókai Mór Művelődési Központba látogatókat. A magyar film napját 2018-tól ünneplik meg április 30-án annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült, A táncz című alkotást. Ebből az alkalomból többek között filmszínházak, kulturális intézmények minden évben vetítésekkel, találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel tisztelegnek a magyar film nagy korszakai, valamint azon tehetséges filmalkotók előtt, akik hazai vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet. Pápán a filmünnep április 28-án, pénteken a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban indul, ahol közönségtalálkozóval egybekötött vetítésre várják a diákokat. A vetítésekre a belépés ingyenes – tájékoztatták a szervezők a veol.hu-t.

Egészségnap Béres Alexandrával

Minden korosztály, a kisiskolástól a nagymamáig együtt végezte a súlykontrolltornát Béres Alexandrával a családi egészségnapon április 22-én a művelődési ház udvarán. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében zajló programon részt vett Navracsics Tibor miniszter is. Az estébe nyúló rendezvény minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. A legkisebbek a légvárakban ugrálhattak, majd a Répa, retek, mogyoró zenés interaktív műsort nézhették, valamint kézműves-foglalkozáson alkothattak. Bemutatkozott a tapolcai vívóklub, voltak szűrővizsgálatok, életmód-tanácsadás – számolt be róla a Napló.