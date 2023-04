A fejlesztést Campanari-Talabér Márta polgármester és Onofer Attila, az üzemeltető Thury Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője adta át a napokban. A Bányabekötő úti létesítményben egyébként már második éve működik egy közösségi konyha is, amely egyre népszerűbb helyszíne a különböző családi rendezvényeknek, civil szervezetek, illetve baráti társaságok által szervezett programoknak

– Ez egy apró, ám nagyon kedves beruházása városunknak. A közösségi konyhát két évvel ezelőtt alakítottuk ki. Azóta hétvégente mindig benépesül, de már a jövő év szilveszterére is érkezett foglalás. Ezért arra gondoltunk, hogy használjuk ki valamilyen módon az épület viszonylag nagy belső udvarát, s alakítsunk ki egy közösségi teret. Van tűzrakó hely, kihelyeztünk egy mobil kemencét, s fedett ülőhelyek is rendelkezésre állnak. Bízunk benne, hogy ennek is legalább akkora sikere lesz, mint a főzőkonyhának – mondta el az átadón Campanari-Talabér Márta polgármester.

A helyszínen megtudtuk, a beruházás részeként füvesítettek, illetve egy térköves részt is kialakítottak a területen, amelyet új kerítéssel is elláttak.