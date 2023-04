A temető jelenlegi kerítése nem megfelelően véd a vadak ellen. A temetőben rendszeressé vált a vadak károkozása, lelegelik az élő virágokat, megrongálják az élővirágból készült koszorúkat, bepiszkolják a temetőben a sírok környékét. A probléma megoldására összefogtak és adománygyűjtést kezdeményeztek a padragkúti református és katolikus hívők. Megkerestük az illetékes vadásztársaságot és a fenntartó egyházakat is, hogy támogassák a lakossági kezdeményezést.

A közösségi kezdeményezést a városrészben tevékenykedő Civil Fórum „Padragkútért” Egyesület is felkarolta. Az adományok felhasználásának célja egy vadriasztóval ellátott megfelelő magasságú és erősségű kerítés megépítése, hogy megóvjuk az elhunyt szeretteink sírjait, síremlékeit.

Fogadjuk a helybéli és elszármazott padragkúti kötődésű, segítő szándékú lakosok adományait, akik e tarthatatlan állapotok megszüntetése érdekében anyagilag is hozzájárulnának a beruházás költségeihez.

(Bővebb információ: [email protected] email címen, vagy tel: 06/70/633-7312)

Alig egy hónapja kezdődött az adománygyűjtés, március végéig több mint egymillió forintot adott össze a lakosság erre a nemes célra. Köszönjük az eddigi támogatóinknak az adományaikat, folytatjuk a gyűjtést, mert a temető területe nagy, közel 500 méter hosszú kerítést kellene megépíteni.

Szabóné Preininger Csilla, Ajka-Padragkút