A honlap szerint a járműveket hivatalosan vasárnap folyamán adják majd át ünnepélyes keretek között Kárpátalja legnagyobb településén, Ungváron, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőjének jelenlétében.

Első lépésben hat autóbusz indult útnak a történelmi Ung vármegye székhelyére, a kontingens öt darab szóló Mercedes-Benz Citaro (veszprémi rendszámok: REM-829, REM-833, REM-834, REM-835, REM-837), valamint egy csuklós kivitelű Mercedes-Benz Citaro G autóbuszból (REM-820) áll, mindegyik a típus első generációját képviseli. Az alacsonypadlós, légkondicionált járművek 2003 és 2006 közötti évjáratúak, veszprémi pályafutásuk előtt egy hamburgi eredetű példányt leszámítva Svájcban (Lugano, Luzern, Zürich) szolgáltak.

A buszok március 31. este nyolc órakor indultak útnak Záhony felé, ahová szombat reggel hat óra tájban érkeztek meg. Az indulásnál Porga Gyula, Veszprém polgármestere is jelen volt. A sorrendben a 8-as főutat, majd az M7-es, M0-ás, M31-es, M3-as autópályákat és autóutakat, végül pedig a 403-as és a 4-es főutakat érintő menetelés során a Volánbusz, a BKV, az MVK és a DKV szakemberei is készen álltak arra, hogy szükség esetén műszaki támogatást nyújtsanak a konvojnak, amelyet egy szervizautó is kísért.

A buszok a tervek szerint kárpátaljai városokba és térségekbe kerülnek, ahol főként iskolabuszként és más, önkormányzati feladatokat ellátó járművekként számítanak rájuk. A magyarlakta régiók eredeti autóbuszait ugyanis az ukrán kormányzat elvitte az ország keleti felébe, hogy a katonai logisztikát támogatva segítsék velük a háborús műveleteket.