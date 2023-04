Hétvégén, Húsvét II. Vasárnapján, az Isteni Irgalmasság napján, a délelőtti szentmisében a Lesencetomaji Plébánia templomban az általános iskolás hittanosok 27-en elsőáldoztak. Amint azt a templom plébánosa, Stadler László Dezső elmondta lapunknak, eddig a szomszédos Lesenceistvándon tartották az első áldozást, a bérmálásnak pedig a lesencetomaji templom adott helyet. Az atya azt szeretné, ha a jövőben minden szentségkiszolgálás helyben lenne.

– Nagy várakozással és rengeteg készülődéssel várták hittanosaink és szüleik a vasárnapi ünnepi szentmisét. Nem véletlen, hiszen a rengeteg készülődésben benne volt a várakozás és egy kis izgalom is. Mennyi mindenre kell ügyelniük a gondos szülőknek az egész nappal kapcsolatos készülődés miatt. Nem utolsósorban mennyi mindent kell tenni a plébánia közösségének ahhoz, hogy méltósággal, örömmel és büszkeséggel fogadhassa be az első áldozó gyermekeket. Köszönet az Úrnak, hogy kiválasztott minket a vele való találkozásra és ebbe a közösségbe meghívott minket, hogy együtt készülve az első szentáldozás megünneplésére, gyermekeinket is befogadta! Köszönetemet fejezem ki a Lesencetomaji egyházközségnek azért, hogy a családoknak helyük és életük lehet itt, ebben a gyönyörű templomban! Köszönet a többi első áldozó szüleinek, nagyszüleinek, kedves hitoktatónknak Papp-Szarka Emőkének áldozatos, fáradságot nem ismerő munkájáéért, a katolikus hitünkben való újbóli mélyebb elköteleződés közösségéért, hogy plébániánk, egyházközségünk nagy családja nincs egyedül! Köszönet a templomi szolgálatokért mindazoknak, akik szabadidejüket áldozzák egy ilyen szép ünnep sikeréért, és azoknak, akik hivatásukhoz tartozó kötelességüket szívvel, odafigyeléssel, áldozatkészen teszik. Ettől lesz jó érzés a plébánia közösségének és a családoknak részt venni a közös ünneplésben, legyen az a vasárnapi elsőáldozás, vagy a bérmálási szentmise – mondta Stadler László Dezső.

– Mindig készek vagyunk végiggondolni és megfogalmazni, miért fontos, miért akarjuk, hogy hittanos gyermekeink első áldozók legyenek, mert ez egy nagyon fontos és jó dolog. Istennel való találkozás és az ő gondviselésének felismerése keresztény életünkben. Valami, amiben nekünk részünk van, egyházközségnek, szülőknek, nagyszülőknek, tudjuk, hogy Isten kegyelme ma különlegesen és látható módon jelen van és működik életünkben. Mindannyian akarjuk ezt az Isteni kegyelmet hordozni életünk minden napján. És legfőképpen továbbadni gyermekeinknek, a felnövekedő új generációnak. Hogy megtapasztalják a hitben megélt reményteli valóságos Isteni szeretetet – tette hozzá.

– Személy szerint mindannyiunknak fontos a Jézus Krisztussal való együtt haladás életünk útján. Kinek-kinek megvan a saját története élet útja. Az eucharisztiát nemcsak magunkhoz vesszük, testestül-lelkestül közösségre lépünk Istennel, aki ezt nekünk minden szentmisében felajánlja. Valahogyan kialakul egy személyes bensőséges kapcsolat azzal az Istennel, aki meghívott minket a vele való találkozásra. Nem biztos, hogy mindig elégedettséggel tölt el bennünket, saját életutunk, de megyünk tovább az úton. Bízva, reménykedve, hogy Jézus társunk és örömünk az úton. Nyilván lehetne jobb vagy szebb, vagy néha másabb. Válaszolunk az Úr meghívó szeretetére. Erre az útra léptek most ezek a kicsi hittanos gyermekek is, fehér ruhájukban nagyon izgatottan, de láthatóan nagy igyekezettel és nagyon nagy örömmel. Szívmelengető volt látni őket így együtt ahogyan bevonultak és beültek az első padokba. Szép és méltó ünnepe volt a vasárnap szentmise egyházközségünknek – mondta Dezső atya.

Megtudtuk továbbá, hogy a bérmálás természetesen helyben lesz június 3-án délelőtt tíz órakor. Szabó János gazdasági elnök, a veszprémi Szent László templom plébánosa bérmál majd.