A badacsonylábdihegyi kempingben rendezett ünnepségen Nacsa Ferenc elnök tekintett vissza az elmúlt évtizedekre.

- A tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja 1989 december 18-án alakult az egyesület elődjeként, a tapolcai Helyőrségi Klubban (HEMO) 40 fővel. Alapítója Bottó János nyugállományú őrnagy volt, aki a jogelődöt, az 1973-ban alakult Honvéd Nyugdíjas Klubot is vezette. Történetüket innen számítják. A klub a Helyőrség Parancsnokság alárendeltségében működött a Helyőrségi Klubban. 1987-től a parancsnokság egyre kevesebb pénzt kapott a laktanyán kívüli szociális programokra, szerepét vállalta fel a Veszprém megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a Tapolca Helyőrség parancsnoksága a nyugdíjasok támogatása érdekében. Működésüket segítette a szervezetnek otthont adó HEMO is. Az 1989-es jogi feltételek alapján önálló jogi személyé kellett alakítani a klub tevékenységét. 1989-ben megalakult az egyesület. A társadalmi változások elérték a katonai szervezeteket is, 1997-ben megszűntek a harcoló alakulatok, a többi katonai szervezetből egy alakult, a Tapolcai Kiképző Központ. Különböző szervezeti átalakítások, személyi vezénylések, leszerelések vetítették előre a klub fiatalítási lehetőségeit. 2004 decemberében új vezetést választott a közgyűlés. A néhai Matúz István ezredes, akkori helyőrségi parancsnok támogatásáról biztosította az új vezetőséget. Sajnos a katonai szervezet 2005 év végén felszámolt, a város vezetése és a Honvédelmi Minisztérium tárgyalásokat folytatott az ingatlanok átadásáról, amelyben a HEMO nem szerepelt. 2006 augusztusától a klub az elnök lakásán működött tovább. Abban az évben azzal szembesült az egyesület, hogy Tapolcán és vonzáskörzetében több, mint ötszáz nyugállományú katona, katonaözvegy, katona árva él. Ekkor merült fel a névváltoztatás lehetősége a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület megnevezésre, amely 2007-ben megtörtént. Szatmári Jánosné a Dobó István lakótelep önkormányzati képviselője kezdeményezte Ács János polgármesternél, hogy a Dobó István tér 5. szám alatt, az önkormányzat tulajdonában levő óvoda második emeletén helyet kapjon a civil szervezet. Az egyesület működési feltételei azóta is zavartalanok. 2005-től öt éven át lendületes volt az egyesület élete, sok új élményt, kapcsolatokat hozott. 2018-ban az egyesület csatlakozott a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségéhez. Lendületüket a járvány sem törte meg, optimistán tekintenek a jövőbe – emlékezett vissza a múltra az elnök.

Tapolca polgármestere, Dobó Zoltán méltatta a város által is támogatott közhasznú szervezetet és tagjai önzetlen tevékenységét, majd az ünnepség kitüntetések átadásával folytatódott, elismerték az egyesületi tagok és támogatók áldozatos munkáját.

Az ünnepségen miniszteri kitüntetést vehetett át négy fő. Osváth Józsefné nyugállományú honvédségi közalkalmazott a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát, Nádasdi Alajosné nyugállományú honvédségi közalkalmazott és Pál József nyugállományú zászlós a Honvédelemért kitüntető cím III. fokozatát kapta, Vitárus Admira középiskolai tanuló emléktárgyat érdemelt ki.

Az egyesület vezetése az elmúlt évek együttműködését és támogatását megköszönve emléklapot és emléktárgyat adományozott a polgármester részére, továbbá Soós Gyula alezredesnek, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 6. Hadkiegészítő és toborzó központ parancsnokának, Lipka Violetta alezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi, nevelési főosztály és Társadalmi kapcsolatok osztály kiemelt főtisztje részére, Csatári Zsanett százados, a Magyar Honvédség Katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 15. Hadkiegészítő és toborzó iroda Veszprém irodavezető részére. Esküdt Lajos nyugállományú ezredes, a Bajtársi egyesületek országos szövetség koordinációs elnökhelyettes részére, Sipos Géza nyugállományú ezredes, a Bajtársi egyesületek országos szövetség tiszteletbeli elnöke részére. Berdó Gábor Károly nyugállományú százados, a Bajtársi egyesületek országos szövetség Közép-dunántúli régió régióvezető részére, Puskás Tibor nyugállományú alezredes, Meggyeseredő honvéd nyugdíjas klub elnök részére, Farkasdi Lajos nyugállományú őrnagy Pápa honvéd bajtársi klub elnök részére, Gál Sándor nyugállományú százados, a Honvéd bajtársi egyesület Sárbogárd elnök részére, Benács Lajos nyugállományú százados, Tapolca és környéke honvéd bajtársi egyesület egykori vezetőségi tag részére. Elismerésben részesült a többi vezetőségi tag is. Vasvári Ferencné nyugállományú főhadnagy, a Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egyesület egykori vezetőségi tagja, Bagdán Ferenc nyugállományú törzszászlós, a Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egyesületegykori vezetőségi tagja, Windhofferné Szíj Klára nyugállományú főtörzsőrmester, a Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egyesület egykori vezetőségi tagja.

Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyesület fő célja a Magyar Honvédségtől nyugállományba vonult katonák, polgári alkalmazottak, katonaözvegyek és a szolgálati kötelmük során elhunyt katonák árváinak támogatása, érdekvédelme, a szociálisan rászorulók segítése, részükre támogatások keresése, államigazgatási ügyeik intézésének segítése, érdekeik érvényesítése a helyi önkormányzatoknál. Feladata továbbá a II. Világháborúban Magyarország területén elesett és eltemetett magyar katonák sírjainak keresése, gondozása, közösségi és családi rendezvények szervezése, valamint a magyar katonai hagyományok ápolása, hadtörténeti előadások szervezése.