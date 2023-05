- Szombaton 10 órakor lesz a ballagás - nyilatkozta a veol-nak Kobán László, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikuma igazgatóhelyettese. - Reméljük, az időjárás kegyes lesz hozzánk, és az iskola sportpályáján a hagyományoknak megfelelően tudjuk megrendezni a ballagást. Hat végzős osztályunkban közel 180 gyerek fog ballagni. Hagyományos lesz, igaz, a Covid kapcsán korábban voltak nehéz napjaink... Az említett 180 tanulóval sok családtag, nagy vendégsereg érkezik. Ilyenkor tele van az egész iskola a hozzátartozókkal. Ugyanakkor a lebonyolítás nem változott, nincs miért. Kijelenthetem, hogy a ballagás örök, szent és sérthetetlen, és nagyjából a régi hagyományoknak megfelelően kerül megrendezésre. Nagyon sok gyereknek lesz utána ebéd, összejövetel a családtagokkal, ismerősökkel, akik már nekiállnak izgulni a hétfői érettségire.

Ifj. Szatmári Árpád, a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum igazgatója is készséggel válaszolt kérdéseinkre.

- Elsőként megnéztük az időjárást, hiszen alapvető feltétel, hogy jó idő legyen, mert a ballagást hagyományosan az iskola udvarán szoktuk tartani. Annál is inkább, mert olyan sok szülő és rokonság érkezik, hogy nem férnének be az épületbe - fogalmazott az intézményvezető. - Másrészt három osztályunk fog ballagni pénteken délután 4 órától, mindenki nagyon várja már a legnagyobb iskolai ünnepségünket, ami méretében, volumenében, tartalmában, megjelenésében a legszebb, a legnagyszerűbb. Bár bizonyos fokig szomorú történet, hiszen ilyenkor búcsúznak el a diákok az iskolától, a tanáraiktól, az alma matertől. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk. Nagyon várjuk azt is, hogy a végzős diákok milyen szavakkal köszönnek el, vagy az utánuk következők hogyan lépnek az elköszönők helyébe.

Kiderült, az iskola igazgatója, ifj. Szatmári Árpád is a ballagó diákok között lesz, hiszen ebben az évben nyugdíjba megy.