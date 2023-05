Dél körül kezdtek kijönni a tantermekből azok az érettségizők, akik hétfőn teljesítették a magyar írásbelit a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. Mivel délelőtt 9 órakor kezdhették el a munkát, 13 óráig adtak nekik időt rá. Egy mosolygós lányt szólítottunk meg, aki művészeti osztályban végzett és épp szüleinek számolt be róla, hogy már azt gondolja, nem volt érdemes izgulni és aztán részletesebben is beszélt a vizsgáról családtagjainak, lapunknak is. Szerinte könnyebb, egyszerűbb volt, mint amire számított, számítani lehetett, mintha a feladatokat összeállítók azt is figyelembe vették volna, hogy a középiskolákban most végzőknek a koronavírusjárvány miatt hosszú hónapokon át távoktatásban folyt a tanítása – legalábbis így érzi. A szövegértést próbára tevő részről pedig azt mondta el, hogy az egri bikavérről szólt a szöveg, és ő abból könnyen kikereste, kiválasztotta az utána következő kérdésekre adandó válaszokat.

Komenda Kevin és Kovács Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy azért szerintük volt pár félreérthető dolog ennél a feladatnál és néhány válasz előtt hosszabban kellett gondolkodni, de ők sem aggódnak amiatt, hogy rossz jegyet kapnának. A gimnáziumi osztályba járó fiúk a második résznél ugyancsak az érvelés lehetőségével éltek, mert amellett, hogy ne autóval, hanem bringával járjanak a tanulók iskolába, sok indokot tudtak felsorolni és saját tapasztalataikról szintén írhattak, ami jó pontokat jelenthet az értékelésnél.

Akiket Zircen megkérdeztünk, a feladatsor második felében mindannyian a novellaelemzést választották, azaz az idei magyar érettségi során Lázár Ervin A kovács című írása alapján mutatták meg, e téren milyen fogalmazást tudnak megalkotni. A diáklány azért, mert az író kortárs szerzőnek számít és meseszerű a története. "Épp a mesei és a mitikus elemeket kellett kiemelni belőle, például az ördög figuráját, ami persze nem valóságos és a szereplőket mutattam még be alaposan" – jegyezte meg. Kevin és Gergely azért döntött a novellaelemzés mellett, mert erre készültek fel jobban, ezt gyakorolták. Mindegyikük általában nehezebbnek tartja a verselemzést, ezúttal ezért nem vállalkoztak Petőfi Sándor és Tóth Árpád egy-egy költeményének összehasonlítására. Úgy vélik, a lírai művekben sokkal többféle értelmezése lehet a szavaknak, a versbe öntött gondolatok ritmusának, azokban több az érzelem. A verselemzést nagyobb kihívásnak tartják és ezúttal nem kockáztattak.

"Elégedettek vagyunk a magyar írásbeli feladataival" – mondták nevetve az ifjak és megkönnyebbülve, viccesen megjegyezték: "bemelegítésnek jó volt". Ugyanis hétfőn délben a keddi matematika írásbeli még előttük állt, szerintük az számukra komolyabb megmérettetés és továbbtanulásuk miatt jobban is számít.