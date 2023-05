Kinevezték a diákrektort

A Dörgedelemmel indulva a négy csapat (HollyVEN, VENfer­no, Bros’VEN és AirVEN) a VENpolgárok kegyeiért és szavazataiért küzdött, írja a veol.hu. A pénteki gálán végül lerántották a leplet az új diákrektorról. Ismét beugratták a jelölteket, így még nagyobb volt az öröm, amikor végre megtudták az eredményt. A VENpolgárok döntöttek és szavaztak. A tavalyi egyetemi napokon megválasztott Török Beatrix, azaz Betícia Venna Esmeralda Natalia Cecilia Aurora Nacarino Tabarez Obrando Turquíla diákrektor a pénteki ünnepségen hivatalosan is átadta utódjának a stafétát. A szavazás eredményeképpen a Venferno jelöltje, Bruckner Dániel, azaz Brukifer lett a Diákrektor.

Május közepén ismét kortárstánc-fesztivál

A Napló információi szerint különleges külföldi produkciókkal, szabadtéri és nemzetközi performanszokkal, az elmúlt évad válogatott hazai előadásaival, szórakoztató műsorokkal és koncertekkel vár mindenkit Veszprém legnagyobb hagyományú fesztiválja, a Tánc XXV. Nemzetközi Kortárs Fesztivál. Idén a szervezők köztéri és ingyenes előadásokkal és gyermekeknek szóló rendezvényekkel is készülnek, hogy minél több ember csatlakozhasson a táncművészethez május 15. és 21. között az Európa Kulturális Fővárosa-évadban.

Aktív élet sok munkával

Bencsik Lászlónét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Hegedűs Barbara alpolgármester, tudta meg a veol.hu. Az ünnepelt Pápán született, 17 évesen költözött Veszprémbe, amikor megismerte férjét és elkezdték közös életüket. Egyetlen munkahelyen, a Bakony Műveknél dolgozott. Nyugdíjas éveiben sok időt töltött a Bakony Művek Nyugdíjas Klubban. A hosszú élet titka véleménye szerint, hogy mindig aktív volt és sokat dolgozott, nem élt káros szerekkel, és kellő optimizmussal állt az élethez. Két gyermeke, két unokája és három dédunokája van, akik mindenben támogatják, és mellette állnak a hétköznapokban. Szereti az életét – mondta.

Ők tudják, mit jelent valahol otthon lenni

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 2011-ben kísérleti jelleggel az országban először Tapolcán indította el a Kulcs programot, a támogatott lakhatást, írja a Napló. Korábban törvénybe sem volt iktatva hasonló, azaz, hogy fogyatékos személyek önálló életet éljenek egy lakásban együtt, segítők támogatásával. Az egyesület országos alelnöke, vármegyei elnöke, Horváth­né Somogyi Ildikó azonban, tapolcai lévén, minden követ megmozgatott, hogy a városba költöztessen néhány fiatalt a lesencetomaji fogyatékos személyek intézetéből. Azóta a fiatalok élete nagyot változott, egy évvel ezelőtt egy nagy családi házba költöztek, ahol lakótársakat kaptak.

Döntetlen a DEAC elleni derbin

Nem bírt egymással a Veszprém és a DEAC a futsal felsőházi rájátszás hetedik fordulójában, a végeredmény 2:2 lett, olvasható a veol.hu-n. A negyedik csapat fogadta az ötödiket, a felek között két pont volt a különbség a hetedik forduló előtt. Mindkét csapat reális célja a negyedik hely megkaparintása lehet a rájátszásban, ez a pozíció fontos, mert lehetőséget ad a bronzcsatában való részvételre. A folytatásban a Veszprém az Aramis SE csapatát fogadja, majd az utolsó két körben a Kecskemét idegenben, a Berettyóújfalu pedig otthon lesz az ellenfele.

A Pét lett a bajnok

A Péti MTE nyerte meg a Veszprém vármegyei első osztályú sakkcsapatbajnokságot, megelőzve az Ajkai Bányászt és a Szabadgyalog SE-t, írja a Napló. Az utolsó fordulóban a pétiek magabiztos sikert arattak, mellettük nyerni tudott az Ezüst Huszár SE Veszprém II.-Eplény, valamint az Ajka Városi ASSE. A Veszprém vármegyei I. osztályú sakkcsapatbajnokság végeredménye: 1. Péti MTE 45,5 pont, 2. Sentimento Ajka Bányász SK IV. 43,5, 3. Szabadgyalog SE 37,5, 4. Ezüst Huszár SE Veszprém II.-Eplény 35,5, 5. Ajka Városi ASSE 32, 6. Tapolca VSE III. 31, 7. Kelet-balatoni SE 27.

Befogták a kóborló pulit az állatmentők

Hatvanhét nap megfeszített próbálkozás után április 25-én befogták az alsóörsi Olt-Alom Állatvédő Egyesület képviselői és a velük együttműködő állatbarát segítők a pulit, amely Veszprémben kóborolt – derült ki a veol.hu híréből. Még soha nem volt ilyen nehéz dolguk, mindent megpróbáltak, rengeteg időt, energiát, anyagi forrást emésztett fel az eset, kaptak sok kritikát is, de ez sem szegte elszántságukat. A most befogott állattal együtt kóborló másik pulit már korábban sikerült befogniuk, és már van érdeklődés a befogadására.

Alsóörs a környezetvédelemben is élen jár

Egy országos programhoz kapcsolódva fákat ültettek Alósörsön pénteken, írja a Napló. Kontrát Károly Alsóörsöt jó adottságú településnek nevezte, ahol törődnek az emberek, a környezet védelmével. Az önkormányzat ismét nyert az országos pályázaton, így most 25 nagylevelű hársat és öt fehér eperfát vásároltak, majd el is ültették. A polgármester arról is beszélt, hogy a tisztaság érdekében ők is nagyon fontosnak tartják a Szedd magad! nevű országos hulladékgyűjtést is, amelyet ők is végeztek, illetve folyamatosan végeznek a településen.

Emléktáblát avattak

A munkabalesetben elhunyt, megrokkant munkavállalók tiszteletére avattak emléktáblát a vármegyeházán pénteken, ál la veol.hu tudósításában. Az április 28-ai nemzetközi emléknapon a munkavégzés során megsérült vagy elhunyt dolgozók előtt tisztelegnek minden évben. Az emléktáblát Takács Szabolcs főispán és Troják László, a foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztály vezetője avatta fel. Takács Szabolcs kiemelte, a munkáltatóknak biztonságos munkafeltételeket kell kialakítaniuk, míg a dolgozók feladata a munkavédelmi kötelezettségek betartása.

Új igazgatót neveztek ki

A Napló információi szerint Pintér Sándor belügyminiszter Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára Csillag István tűzoltó ezredest, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét nevezte ki a szervezet élére – közölte Csondor Henrietta vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlés keretében iktatták be a vármegyeháza Szent István-termében április 28-án. Dányi Béla Endre tűzoltó dandártábornok, leköszönő igazgató április 30-án a szolgálat felső korhatárának elérésével nyugállományba vonult.