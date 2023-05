Manókörön több mint százan 59 perce

A túrázás szerelmeseinek cseszneki közös kalandozása

Csak motorossal ne gyere! – hívták játékos pecsétgyűjtő természetjárásra, közös kalandozásra Csesznekre a XV. No Motor szervezői a túrázás szerelmeseit. A legtöbb résztvevő már nem először teljesítette ezt a kihívást, a legkisebbek, a babakocsisok, a karonülők, az apróléptűek Manóköre viszont viszonylag új kezdeményezés a fesztiválon belül, most több mint százan neveztek be rá.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Fotó: Rimányi Zita

No Motor felirat az apuka pólójának hátán, kisgyermek a nyakában – így is többen indultak túrázni szombaton Csesznekről, sokan kutyáikkal, családtagjaikkal együtt, páran lovuk hátán, és már a kora délelőtti órákban rengetegen biciklivel vágtak neki a kijelölt útvonalaknak. Megszólítottunk pár ilyen csapatot. Török Tamás, Varga Ábel, Triebl Levente és Bánszegi Péter negyven, hetven kilométer megtételére készült. Szeretnek kirándulni, és szerintük kalandosabb, ha együtt mehetnek többen. Egyikük olyan különleges kerekű járgányra ült, amivel sárban, homokban, laza talajon is boldogul.

A túrázás szerelmeseinek cseszneki közös kalandozása Fotók: Rimányi Zita

,,Mennyire mentek?" ,,Tizenötre." ,,Akkor hajrá!" – hasonló beszélgetések zajlottak le a távválasztásról a nevezési helyen, ahonnan már a legkorábbi indulási időpont után két órával mintegy hatvanan elrajtoltak. Bohon Gabriella unokaöccseivel, Kamarell Patrikkal és Somával kerékpáron. Porva, Szépalma, a Kőris és Borzavár – ez az útvonal volt a terv, végül hatvan kilométert tekertek és kilenc pecsétet szereztek. A fiúknak ez volt az első No Motor, tapasztalt kísérőjük egy kivételével minden alkalommal rendre az összes pecsétet összegyűjtötte. Kihívás, szenvedély, családias hangulat – ezeket említette motivációként, indokként. Hasonlóképp úgy érezte egy Bakonynánáról érkező pár, hogy a sajátos légkör, a csesznekiek összefogása a szervezésben ad pluszt a No Motornak. Hettinger Szilvia és Léber Tamás a falu főterén indulás előtt a térképet böngészte, ők is a tizenöt kilométeres távot választották. Sokat túráznak és évről évre visszajárnak erre a pecsétgyűjtő természetjárásra, az egész Bakonyt szeretik, de Csesznek környéke a kedvencük.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!