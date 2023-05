Schwartz Béla polgármester méltatta a magyar kormány erőfeszítéseit, miszerint támogatta a város egészségügyi alapellátásának helyet adó épület fejlesztését. Elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázati forrásból 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város. A támogatásból mintegy 150 millió forintot az épület energetikai korszerűsítésére, szigetelésre, klímák beszerzésére fordítanak, a fennmaradó összegből pedig orvosi és védőnői felszerelések mellett egy elektromos személyautót és két elektromos kerékpárt szereztek be.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok között pártpolitikai alapon nincs megkülönböztetés, ellenben – az Európai Tanács állításaival szemben – minden esetben a projektek megalapozottságát vizsgálják. Ahol jó minőségű páláyzatok születnek, tehetséges emberek dolgoznak, ott a kormány is odaáll minden olyan törekvés mellé, amely a lakosság életkörülményein javít – mondta. A miniszter hangsúlyozta, hogy szerinte Magyarország hungarikumként tekint a védőnői szolgálatra és örömét fejezte ki, hogy egy olyan nemes cél szolgálatát és annak fejlesztését célozza meg a projekt, amely a védőnői szolgálat és a védőnők munkakörülményeit javítja. Hozzátette, hogy az uniós források hasznosításában hazánk élen jár, amit jól szemléltet a jelenleg ellenzéki vezetésű Ajka számos nyertes projektje is, de említeni lehetne hasonló okok miatt Budapestet, Miskolcot és Pécset is, ezek a városk a kormány közreműködésével vehetnek részt a klímabarát önkormányzatok európai pályázatán.