Romantikus üzenetek a várkisasszonyoknak

A Hírvivők Viadalára benevezett négy hagyományőrző még úgy is nehéz küldetést teljesített, hogy a középkori öltözethez könnyítésként sportcipőt húzhatott, ugyanis csaknem három kilométer hosszú, meredek, emelkedőkkel tűzdelt pályát kellett leküzdeniük, míg feljutottak a cseszneki erődítmény várkisasszonyaihoz. S előtte még íjászpróba várt rájuk, a kapuőrökkel kellett megvívniuk – olvasható a veol.hu-n.

Versenyzőkkel egy hajóban

Ingyenes, vitorlázást népszerűsítő napot tartottak nőknek Balatonfüreden a Kékszalag Port kikötőben az elmúlt hétvégén, melyen a veol.hu munkatársai is részt vettek. A sportot népszerűsítő kampány egy hétig tart, melyen a nyitónapon beszélt a sportágról Érdi Mári olimpikon vitorlázó és Virág Flóra, a győztes Team Kaáli kormányosa is. Kihasználtuk a kiváló lehetőséget, és víz- meg Balaton-imádó lévén, Mohos Kata kikötői irodavezető irányításával, mentőmellényben vitorlásra szálltunk profi hajósokkal együtt a gyönyörű kikötőben, hogy tanuljunk, élményt szerezzünk! Szél kevés volt ugyan, de nem bántuk, hogy nem tombol vihar, a kormányzás így sem volt egyszerű.

A különválás évfordulója

Huszonhét éve minden május 19-én megünnepli a település azt az eredményes népszavazást, mely révén megvalósult a helybeliek álma – a nagyközség, egykor Várpalota II. kerülete különválva a várostól önálló önkormányzatot alakított. A Napló írása szerint ünnepeltek idén is, pénteken délután ünnepségsorozat volt számtalan rendezvénnyel. A pétiek nagy napja ez. A rendezvények a régi polgármesteri hivatal emléktáblájának megkoszorúzásával indultak, majd Miskolczi Ferenc alpolgármester, valamint Horváth Éva polgármester és a leválást előkészítő bizottság két tagja, Bálint Gézáné és Gelencsér István a koszorú elhelyezését követően főhajtással, nem kis meghatódottsággal emlékeztek a közel három évtizede történtekre.

Középpontban a hagyományok

Három napon át régi fényében tündökölt a Somló–Ság vidéke a lovas hagyományok tekintetében, hiszen az ország különböző pontjairól érkező hagyományőrző lovasok, huszárok, íjászok, solymászok töltötték meg a település tereit a Kárpát-medencei Lovas Kulturális Találkozó – a gulyás napja elnevezésű rendezvényen – olvasható a veolon.

Megünnepelték a Magyar honvédelem napját

Ünnepi állománygyűlést tartott a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság, valamint a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ a Magyar Honvédelem Napja alkalmából Veszprémben, az Agóra színháztermében pénteken – írja a vármegye napilapja. Dékány Balázs rendőr ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője ünnepi beszédében elmondta, vasárnap ünnepeljük a honvédelem napját, egyben emlékezünk Buda 1849-es visszavételére. Mint mondta, már hivatásos állományban volt, amikor hatalmas árvíz volt hazánkban. A lakosság, a katasztrófavédelem, a rendőrség is megpróbált mindent megtenni, hogy megvédjük a javainkat, de a honvédségre volt szükség azokban a hetekben.

Továbbra is kedvező áron juthatnak villamos energiához

Csoportos közbeszerzés keretében vásárol Várpalota villamos energiát – olvasható a Naplóban. Így reményeik szerint az elkövetkező két évben továbbra is kedvező áron juthat hozzá a város az intézmények és a közvilágítási hálózat működtetéséhez szükséges áramhoz. Egyebek mellett erről is döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület. A várpalotai önkormányzat intézményeinek és közvilágítási hálózatának villamos- energia-ellátása fix, kedvező áron biztosított ez év végéig. A hatályban lévő szolgáltatási szerződések alapján a szolgáltató a 2020-ban lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyújtott áron biztosítja továbbra is a villamos energiát.

Együtt gondolkodtak a keresztény egyházak

Magyarország kormánya támogatásával idén ismét megrendezték A keresztény egyházak missziója a 21. században című konferenciát Tihanyban, a látogatóközpontban a közelmúltban a Tihanyi Bencés Apátság és a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága szervezésében. A veol.hu tudósítása szerint a rendezvényt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Mihályi Jeromos perjel nyitotta meg, illetve köszöntőjében egyebek mellett a kereszténység szerepéről, az egyházak összefogásáról, a párbeszéd jelentőségéről beszélt.

Zöldhulladékot gyűjtenek

Kerti zöldhulladékgyűjtést tart május 25-én, csütörtökön a Várpalotai Közszolgáltató Kft. – közölte a Napló. A reggel 6 órakor kezdődő elszállításhoz szükséges, korábban kiküldött matricákat maximum 110 literes zsákra, illetve maximum 70 centiméter hosszú és 50 centiméter átmérőjű, összevágott és kötegelt zöldhulladékra lehet és kell felragasztani. Minden kihelyezett zsákra, kötegre külön matricát kell ragasztani!

Sikerrel zártak az ajkaiak

A szezon utolsó mérkőzésén könnyed és szép játékkal örvendeztette meg szurkolóit az FC Ajka, amely örténelme legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a harmadik helyen végzett a labdarúgó NB II-ben – számolt be róla a megyei napilap hírportálja. A 9. minutumban Présinger szabadrúgását Zsolnai fejelte oldalra, Kenderes Zoltán visszakanalazott labdája pedig Póser és Albert között talált utat a békéscsabaiak kapujába, 1-0. A 26. percben Csizmadia passzolt Zsolnai Richárdnak, aki mintegy 15 méterről könnyen lőtt a hálóba, 2-0. Doncsecz beadása szállt jól, azonban a hosszún érkező Tóth fejesét hatalmas bravúrral tolta Póser a léc fölé. A 48. percben Máris Dominik szépített Ilyés önzetlen passza után, 2-1. A hajrához közeledve a zöld-fehérek bebiztosíthatták volna a győzelmet, azonban Dragóner Póserbe fejelte a labdát nagy helyzetben. A lilák vereséggel búcsúztak a labdarúgó NB II-től, míg az ajkaiak a 100 éves klub történelmének legjobb eredményét érték el azzal, hogy a harmadik helyen zártak.

A veszprémi szív diadala

A Tatabánya elleni döntetlennel bajnoki címet szerzett a veszprémi futballcsapat a labdarúgó NB III-ban. A drámai mérkőzés után faggattuk a főszereplőket. Elképesztő meccset játszott egymással a Pracical VLS Veszprém és a Tatabánya vasárnap a pápai Perutz-stadionban. A bakonyiak Somogyi révén előnybe kerültek, de a vendégcsapat fordítani tudott. Hatalmasat küzdött a VLS a bajnoki címet jelentő döntetlenért, a 96. percben Bartusz talált a tatabányai kapuba. Ezután hatalmas ünneplés kezdődött a pápai stadionban, több ezer veszprémi ugrált boldogan a látókon. Meg kell említeni, a tatabányai drukkerek is alaposan kitettek magukért, érthető volt a csalódottságuk. Visszatérve a veszprémi játékosokra, ők nem győztek pacsikat adni, közös fotókhoz pózolni és ami ebben az osztályban nagyon ritka, mezek, sípcsontvédők, sportszárak vándoroltak a fiatal bakonyi szurkolókhoz. A csapatok rögtön a meccs után megkapták érmeiket – írja tudósításában a veol.hu.