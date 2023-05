Az eseményen számos meghívott híresség mellett az olasz Giancarlo Fisichella, korábbi Forma-1-es pilóta is részt vett. Eljöttek a balatoni polgármesterek is, köztük Bóka István Balatonfüred, Matolcsy Gyöngyi Balatonakarattya és Hebling Zsolt Alsóörs elöljárója. Petur András sportkommentátor, házigazda köszöntője után Giancarlo Fisichella, az élő legenda, a híres olasz Forma 1-es autóversenyző mutatta be a 4,2 kilométeres pályát, melyen elsőként ment végig, és a legkiválóbb biztonsági felszereltséggel rendelkezik. Az olasz versenyző kitűnőnek nevezte a pályát, lenyűgözőnek a Balatont, ahová a családjával is visszatér majd.

– Álomból valóság lett egy elhivatott, a motorsport iránt szenvedélyes befektetői kör jóvoltából. A pálya, mely az egyik legkorszerűbb a világon és lenyűgöző környezetben található, még tovább élénkíti a Balaton virágzó idegenforgalmát, hangsúlyozta Gianpaolo Matteucci. A Balaton Park Circuit board tagja kiemelte a fiatal tehetségeket, akiknek versenyző akadémiát hoznak létre.

Gulácsi Ferenc, a Balaton Park Circuit tervezője felidézte, a pályát igazi csapatmunkával hozták létre, végig a pilóták igénye szerint gondolkodtak és mindig elsődlegesnek tekintették a biztonságot. Forró Zsolt polgármester szerint a pálya óriási vonzerő Balatonfőkajár, a térség számára, mely a beruházással felkerült a nemzetközi motor- és autósport térképére. Aláhúzta, a szolgáltatók felkészültek a vendégek fogadására, akik sok látnivalót, természeti értéket találnak a közelben, például Balatonfüreden, Tihanyban, Zamárdiban, Balatonkenesén. Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit motorsport részlegének operációs vezetője lenyűgözte a jelenlévőket az adatokkal, ugyanis a leendő versenyek nyolcezren nézhetik a lelátóról, kialakítottak aszfaltos parkolókat, most épül a 147 szobás, négycsillagos szálloda.