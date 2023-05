A hagyományoknak megfelelően a díjátadó előtt a Szent Imre tértől a Szentháromság térre látványos menet haladt végig többek között zászlóforgatókkal, a Veszprémi Középiskolai Kollégium és a Kollégium Alapítvány Gizella projektjének modelljeivel és a tizenöt városrészt képviselő csoportok tagjaival.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ünnepi beszédében Veszprém történelmének fordulópontjairól beszélt, amelyek nemegyszer az ország sorsára is döntő hatással voltak. Hozzátette, a városban élni nemcsak földrajzi hovatartozás, hanem küldetés. Hangsúlyozta, nemcsak elődeink írták és formálták a város történetét, hanem a mai lakosok is: azzal, hogy a település idén Európa kulturális fővárosa, különleges oldalt illesztenek a veszprémiek a város történetéhez, valamint a magyar és az európai történelemhez. Leszögezte, a lakókon múlik, hogy a város meg tudja-e tartani azt a pozíciót, amelyet az elődök tevékenységére alapozva a jelenkorban elért, így az is tőlük függ, hogy Veszprém a jövőben is Európa kulturális fővárosa tud-e maradni.

A beszéd után Porga Gyula polgármester adta át az önkormányzat közgyűlése által odaítélt Gizella-díjakat. A város szellemi és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, valamint a város nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében végzett példamutató munkája elismeréseként vehette át a díjat Fenyvesi Ottó. A méltatásban elhangzott, az író, költő a Délvidéken született, egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte magyar nyelv és irodalom szakon. Több újvidéki médium, köztük a legendás Új Symposion irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztője volt. 1991-ben települt át Veszprémbe. Több lapnál és a Tapolcai Városi Televíziónál dolgozott főszerkesztőként, 2000 óta a Veszprémben megjelenő Vár Ucca Műhely irodalmi-művészeti folyóirat alapító főszerkesztője. Az MTA Észak-dunántúli regionális központjában 2002 óta dolgozik szervezőtitkárként. 2012-ben Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben, 2015-ben József Attila-díjban részesült. Írásait több nyelvre is lefordították. A veszprémi kulturális életben íróként, költőként, főszerkesztőként és képzőművészként maradandó értéket hozott létre az elmúlt három évtizedben.