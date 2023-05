Átadták a Gizella-díjakat

Fenyvesi Ottó költő, író, szerkesztő, Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros, helytörténész és Némethné Károlyi Jolán pedagógus vehette át idén Veszprém egyik legrangosabb elismerését, a Gizella-díjat – olvasható a veol.hu-n. A díjátadó előtt a Szent Imre tértől a Szentháromság térre látványos menet haladt zászlóforgatókkal, a Veszprémi Középiskolai Kollégium és a Kollégium Alapítvány Gizella projektjének modelljeivel és a tizenöt városrészt képviselő csoportok tagjaival. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ünnepi beszédében Veszprém történelmének fordulópontjairól beszélt, amelyek nemegyszer az ország sorsára is döntő hatással voltak. Hangsúlyozta, nemcsak elődeink írták és formálták a város történetét, hanem a mai lakosok is: azzal, hogy a település idén Európa kulturális fővárosa, különleges oldalt illesztenek a veszprémiek a város történetéhez, valamint a magyar és az európai történelemhez.

Innováció a mozgásban

Szakmai napot rendeztek a pápai Édenkert Pápai Református Óvodában. Az innováció a mozgásban címet viselő rendezvénynek az volt a célja, hogy bemutassák az intézményben működő innovatív, változatos, szervezett mozgásformákat. Az óvoda 2022. szeptember 1-jén nyitotta meg az új épületben kapuit, pedagógiai programja a hitéleti neveléssel, az egyházi szellemiséggel bővült. Mint az óvoda megbízott intézményvezetője, Bogdán-Balogh Mária a Napló tudósítójának elmondta, három előadással készültek a szakmai napra. Szerettek volna a pedagóguskollégáknak egy olyan délelőttöt szervezni, amely kicsit populárisabb témában mutatja meg az intézményben folyó szakmai munkát.

Vitorlabontó a sportág balatoni fővárosában

Évadnyitó vitorlabontót rendeztek Balatonfüreden május 13-án az önkormányzat és a Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) szervezésében a Vitorlás téren, amelynek keretében megkoszorúzták a Balatont, és Kékszalag Port Nagydíj néven elindították az első vitorlásversenyt, amelyet Virág Flóra kormányossal a Team Kaáli nyert meg – számolt be az eseményről a Veszprém vármegyei hírportál, a veol.hu. Szépvölgyi István, a Magyar Vitorlásakadémia ügyvezetője köszöntőjében felidézte, az első „vitorlafelhúzót” 1935-ben rendezték meg, virágot 1940-től dobnak a Balatonba. Az ünnepi gondolatok után a Himnusz alatt a Balaton legrégebbi vitorlás hajóján, a 126 éves Kishamis fedélzetén felvonták a magyar zászlót, és megkoszorúzták a tavat. A nap egyik különös története volt, hogy a Nanushka nevű hajó legénysége elsőként futott be a Kékszalag Port vitorlásversenyen, de később kiderült, hogy nem neveztek be, így érvénytelen lett az eredményük.

Ajándék bor és lekvár a Vatikánnak

A bakonybéli monostorban Bori néni és János testvér által készített lekvárból is kapott ajándékba a vatikáni delegáció, Ferenc pápa küldöttségének pedig a Pannonhalmi Főapátság boraival, gyógylikőreivel és söreivel kedveskedtek. A bencés italcsomagot a nuncius, azaz a Szentszék magyarországi követének kérésére maga a pannonhalmi főapát vitte Budapestre, hogy Ferenc pápa fogyaszthassa az étkezések alatt. Hortobágyi T. Cirill OSB rendkívül megtisztelőnek tartja Michael Wallace Banach megkeresését. Ahogy a bakonybéli szerzetesek is a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kérését, hogy adjanak lekvárjukból a pápával együtt utazó egyházi vezetők és a világsajtó képviselőinek ajándékcsomagjaiba – tájékoztatta a Naplót a szerzetesrend.

Petőfi, a poéta arcai

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye Petőfi-emlékkonferenciát szervezett a pápai ótemplomban. Irodalomtörténészek, neves szakemberek tartottak előadást, az érdeklődők megismerkedhettek a jelenkori Petőfi-kutatás néhány részterületével, illetve bepillantást kaphattak a diák Petőfi Sándor és a reformkori Pápa életébe – írja a veol.hu. A megjelenteket Köntös László gyűjteményigazgató köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a konferenciát méltó helyszínen rendezték, hiszen valószínűsíthető, hogy Petőfi Sándor átlépte az ótemplom küszöbét. Hudi József Pápáról, a befogadó városról mesélt, Köblös József a pápai református kollégium reformkori törvényalkotásáról tájékoztatta a hallgatóságot, Kránitz Zsolt pedig Petőfi diáktársainak földrajzi, társadalmi adataira fókuszált.

Sztárok lépnek színpadra a Gyárkertben

Miként arról a Napló korábban beszámolt, a Vad Fruttik és a brit Stereo MC’s koncertjeivel nyitotta meg kapuit Veszprém új rendezvényhelyszíne, ahol a következő hónapokban a hazai és nemzetközi zenei élet sztárjai adják majd egymásnak a színpadot: fellép a Morcheeba, a Franz Ferdinand, Iggy Pop és a Kraftwerk. A koncertek megvalósításához jelentős támogatást ad a Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa program. A Gyárkert – amely közel ötezer látogató befogadására alkalmas – májustól októberig a kulturális évad koncertjeinek és rendezvényeinek kiemelt területe, a hétköznapokon azonban közösségi parkként használhatják a veszprémiek.

Díjnyertes alkotás sümegi főszereplővel

A múlt héten kezdődött meg a közösségek hete Sümegen, amelynek részeként a Hat hét című filmet vetítették le a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban. A filmet már régóta várta a sümegi közönség, egyrészt a nemzetközi fesztiválsikerek, díjak okán, ám leginkább azért, mert a főszereplő egy helyi fiatal tehetség, Román Katalin. Az eddig csak fesztiválokon és egyedi vetítéseken elérhető film tavaly a CineFest fődíját, idén a legjobb film és a legjobb női főszereplő kategóriájában a Magyar Filmkritikusok Díját nyerte el. Román Katalinnal Oszkai Réka beszélgetett a film után, több más mellett a fiatal színésznő és az általa megjelenített karakter kapcsolatáról, a szerepre való felkészülésről, az élményekről és tapasztalatokról – írja a Veszprém vármegyei hírportál, a veol.hu.

Startvonal a falakon

Startvonal címmel nyílt kiállítás tizenkilenc, Veszprémből induló képzőművész friss alkotásaiból a Csikász Galériában csütörtökön – olvasható a Napló kultúroldalán. A csoportos tárlaton az 1960-as, 1970-es és 1980-as években született alkotók mutatják be munkáikat, legtöbbjük pályája a Veszprémi Vizuális Műhelyben indult. A kiállításon Albert Ádám, Áfrány Gábor, Csik Richárd, Csiszér Zsuzsi, Deli Anett, Farkas Imre, Fuchs Tamás, Hatala Péter, Hegyeshalmi László, Kelemen Marcel, Környei Ágota, Marton Tamás, Péterfy Ábel, Somody Péter, Szabó Dezső, Tarczy István, Zachar István, Várszegi Kata és Verebics Ágnes alkotásai láthatók. A kiállítás – amelynek kurátora Áfrány Gábor – június 4-ig látható a Csikász Galériában.