Révész Máriusz rámutatott: ha valaki nem mozog, akkor elhízik, és az egészségét veszélyezteti például a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek. Azt mondta: egy kutatásban megállapították, hogy Magyarországon a halálesetek 9,7 százaléka a mozgáshiányra vezethető vissza, az ENSZ egészségügyi világszervezete (WHO) felmérése szerint pedig az egészségügyi ellátórendszer minősége csak 18 százalékban felelős az emberek egészségi állapotáért, azonban az életmód 37 százalékban határozza meg azt. Ezért nevezte Révész Máriusz fontosnak megteremteni annak a lehetőségét, hogy mozogjanak az emberek, ehhez viszont olyan attrakciókat kell építeni, amelyek vonzóak számukra. Ilyen lehetőség a pumpapálya – mondta, majd arra biztatta a rendezvényen megjelenő fiatalokat, hogy családjukat is hozzák ki magukkal a pályára.

Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő független polgármestere hangsúlyozta: a pumpapálya nemcsak a fiatalok és a sportolni vágyók igényeit szolgálja ki, de az előtte elvezető balatoni bringakör miatt a turizmust is segíti.

A szervezők helyszíni tájékoztatása szerint a 143 méter hosszú kerékpáros pumpapálya mintegy 40 millió forintból, az Aktív Magyarország Program, Országos Bringapark Program pályázatának csaknem 20 millió forintos támogatásával épült Balatonfűzfőn, egy 850 négyzetméteres területen.