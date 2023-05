A beszélgetésből kiderül, 2009-ben elnyerte a Kozmutza a Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjat Önkormányzati és intézményi kategóriában. D. Barabás Éva különösen büszke rá, hogy több hazai és európai uniós kiírásban is sikeresen pályázott, megesett, hogy komplett infrastruktúra fejlesztésre is nyert forrást, de emellett ugyancsak támogatott program révén rangos szakmai képzés is megvalósult az intézményben. Hallhat róla, hogy D. Barabás Éva jelenleg önálló szakértőként foglalkozik felnőttképzéssel, mint tréner és supervisor – egyébként intézőbizottsági elnökként kézbe vette a veszprémi húszemeletes ügyeit; nagy terve alapvetően változtatni a toronyházzal kapcsolatos negatív megítélésen.

Ez itt a VEOL Podcast Pódium 22. része. A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.