Böjte Csaba szentmiséje Jutaspusztán

Fotó: Őrsi Ágnes

A magyarázat: a SÉF korábbi igazgatója, Mayer Gyula és a tanári kar több tagja évek óta ápol baráti kapcsolatot az alapítvánnyal, rendszeresen járnak Erdélybe. Addig ismerkedtek, amíg létrejött egy megállapodás képzési együttműködésről. Ennek jegyében, amint akkoriban a Napló is megírta, tavaly ősszel tizenkilenc fiatal erdélyi szakember érkezett Veszprémbe, hogy egy ágazati alapvizsga után a vendéglátós szakmával a gyakorlatban is jobban megismerkedjen. A képzésre is Csaba testvér hozta el Veszprémbe a fiatalokat, és most, a vizsgára is megérkezett, kíváncsi volt az eredményre, s egyúttal, mivel éppen Krisztus mennybemenetelének ünnepe volt az előző nap, Jutaspusztán, a Templom-dombon találkozott védenceivel és a hívekkel helyből, Veszprémből.

Az idő nem volt éppen barátságos, már a mise kezdetén szemerkélt az eső, de most nem számított: egy hiteles embert láttunk a sátor alatt. Böjte Csaba tiszta szavakat hozott, reményt és kenyeret – utóbbit Sokorópátkáról küldte Pedro pék az ottani hívő fiatalokkal.

– Mit lehet azon ünnepelni, hogy Krisztus magunkra hagyott bennünket? – tette fel a kérdést Csaba testvér, majd meg is válaszolta: a mennyei atya nem mamahotelnek teremtette a világot, hanem olyan helynek, amelyben mindenkinek feladata van. Azt üzeni, lakjuk be ezt a gyönyörű Kárpátt-medencét, ami már-már széthullott, pedig a létező határok ellenére összefoghatna a magyarság, mint ahogy összefogtak a sukorópátkai fiatalok, hogy felépítsék a legnagyobb székely kaput, az összefogás jelképét. Nehézségek mindig voltak – szögezte le –, de merjük a saját életünket a kezünkbe venni, hiszen minden leküzdött akadállyal erősebbek leszünk. Egyébként sem hiszek olyan Istenben, aki erőnket meghaladó feladatot róna ránk – fejezte be a gondolatot.

A közben egyre erősebben csurgó égi áldás ellenére együtt imádkozott, énekelt a hívő közösség, hogy lelkileg is erősítse a másnap vizsgázó erdélyi vendégeket. Mint azóta megtudtuk, a próbatétel sikerült, Alsóörsön a szállodaszakma, Veszprémben, a SÉF iskola tankonyhájában pedig a vendéglátás gyakorlati tudnivalóival ismerkedtek meg korábban a fiatalok, hogy maguk is eredményesen járuljanak hozzá a turizmus fejlődéséhez. Erőfeszítéseik és tanáraik – Mayer Gyula, Mayer Zsanett, Mikóczy Zoltán, Maurer István - törekvése nem volt hiábavaló.