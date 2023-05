Az Európai Bizottságnak lépnie kell a magyar és más európai gazdák védelmében. Ezt alátámasztandó, hat uniós tagország – Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Litvánia – több száz fős delegációja tüntetett az unió főterének nevezett Schuman téren.

– Tudni kell, hogy az EU korábban zöld utat adott az ukrán gabonának, vámmentesen lehetett behozni az EU területére, ami a magyar gazdáknak hatalmas nehézséget okozott, hiszen több mint ötmillió tonna ukrán gabona jött az országba – világított rá Varga Dávid. – Minden év májusában az ország terménytárolói szinte kiürülnek, most több mint 50 százalékig terménnyel vannak megpakolva. Emiatt egyfelől tároláskapacitási problémáink keletkeztek, a termények ára pedig drasztikusan csökkent. Több probléma is írható az unió számlájára, ilyen például az, hogy az ukrán gabonára nem érvényesek az EU-n belüli országokra vonatkozó környezetvédelmi szabályok, amik a világon a legszigorúbbak. Emellett Ukrajnában olyan növényvédő szereket alkalmaznak a mai napig, amelyek EU-ban 10-15 éve tiltólistán vannak. A brutális mennyiségű importgabona miatt a magyar terményárak drasztikusan csökkentek, jelenleg a takarmánybúza mázsájáért 6000 forintot sem adnak a korábbi 13 000 forint helyett, arról nem is beszélve, hogy a gazdák bekerülési költségei 1 hektárra 380 000–460 000 forint+áfa körül vannak, nem nehéz kiszámolni, hogy egy hattonnás termésátlaggal a 60 000 forintos tonnánkénti árat megszorozva könnyen a mínuszba sodródhat a gazdatársadalom. A hihetetlen alacsony árak mellett még így is nehézséget okoz az értékesítés, mivel többlet van az országban. A kérdés csak az, hogy hova tesszük addig a terményeinket, míg nem hajlandó megvenni valaki, és miután megvette, mit csinálunk a veszteségeinkkel – tette fel a kérdést a fiatal gazda.

Brüsszelben Cseh Tibort, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége főtitkárát és Luzsi Józsefet, a NAK vidékfejlesztésért felelős alelnökét Janusz Wojciechowski agrárbiztos fogadta, aki a gazdáknak ígéretet tett a június 5-én lejáró importtilalom év végéig történő meghosszabbítására, sőt látnak lehetőséget arra, hogy a búza, a kukorica, a repce és a napraforgó mellett a tojás és a baromfihús is felkerüljön a behozatali tilalmi listára.