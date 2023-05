A rendezvény hivatalos honlapja idén is a gyönyörű régi autókkal, igazi mesterművekkel várja a szép járművek szerelmeseit; közel ötven, zömében külföldről érkező autóval kecsegtetnek. Azt is írják, hogy 2016-ban a Balatonfüred Concours d‘Elegance rendezvény különleges rangot is kapott, hiszen az UNESCO elismerte, és patronálásáról biztosította a FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens/Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége) műszaki kulturális örökségvédelem terén kifejtett fáradhatatlan tevékenységét.

A programok május 12-én, pénteken kezdődnek, amikor is opciós Concours d’Elegance túrára kerül sor Balaton-felvidék útjain. Másnap, szombaton reggel a részt vevő autók elfoglalják a helyüket Tagore sétányon és a Vitorlás téren, majd ünnepélyes megnyitó a sétányon, a Concours d’Elegance színpadán. Köszöntőt mond Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Napközben folyamatos programok a színpadon: az autók és tulajdonosaik bemutatása, szakmai beszélgetések, a műsorvezető Karotta (Bazsó Gábor).

A zárónapon, május 14-én 8 órától a részt vevő autók elfoglalják a helyüket Tagore sétányon és a Vitorlás téren, délután 1 órától díjkiosztó, az autók bemutatása a vörös szőnyegen, 15 órától pedig díszkör Balatonfüreden.