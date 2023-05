Az eseményen Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Berta Ildikó Katalin, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója, Sági István Csaba, a Pápai Szakképzési Centrum kancellárja, Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is részt vett. A szabadtéri színpadon Csutiné Papp Orsolya, a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője úgy fogalmazott, boldog, hogy ettől az évtől a városi ballagás intézményébe iskolájuk be tudott kapcsolódni.

– Öröm számomra, hogy a városnak minden diák és minden iskola egyformán fontos, még akkor is, ha mindannyian kicsit mások vagyunk – hangsúlyozta az intézményvezető. – Sérültnek lenni lehet szerencsétlenség, átok, de lehet áldás, kiváltság is. Különböző adottságaink ellenére mindannyian lehetünk győztesek, ha elég elszántak és kitartóak vagyunk. A sérült emberek nagyon sokszor mutatják meg, hogy nincs lehetetlen. Mindig lesznek körülöttetek kishitűek, akik nem hisznek bennetek, akik soha nem fognak elcsendesedni. Az csak rajtatok múlik, hogy meghalljátok-e ezeket a szavakat. Nem kell, hogy mindenki higgyen bennetek, sokan nem is fognak. De ha hisztek önmagatokban és tovább küzdetek céljaitokért, akkor nem számít, hányan próbálnak visszarántani. Bármi sikerülhet, ha igazán akarjátok – szólt a ballagókhoz az intézményvezető.

A végzős diákok nevében Nagy Ákos, a Petőfi Sándor Gimnázium tanulója búcsúzott a középiskolás évektől, majd a hagyományoknak megfelelően Áldozó Tamás polgármester a város címerével díszített lánc és emléklap átadásával jelképesen pápai polgárrá fogadta a ballagó diákok képviseletében Pente Anitát, a Vajda Márta EGYMI tanulóját és Győri Botondot, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma diákját. – A ballagási ünnepséggel a diákok búcsút vesznek iskoláiktól, életük egy fontos szakasza zárul le és egy új, kihívásokkal, fontos feladatokkal teli időszak veszi kezdetét – fogalmazott a városvezető.