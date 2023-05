EKF24 napijegy 9 perce

Egy napra is érdemes kihasználni

Új, kedvezményes árú Veszprém-Balaton EKF24 napijegyet vezetett be a MÁV-Volán-csoport. A 24 óráig érvényes jeggyel a Veszprém környéki vonatokon, Volán-buszokon, sőt a helyi V-busz-járatokon is lehet utazni. A kiemelt programokra utazók továbbra is választhatják a Veszprém-Balaton 2023 EKF-jegyet is, ami az oda- és hazaútra nyújt költséghatékony alternatívát.

Benkő Péter Benkő Péter

A kedvezményes árú napijegy vonatokon a 2. kocsiosztályon érvényes

Fotó: Benkő Péter/Napló Egyetlen napijegy megváltásával a MÁV-START Budapest–Veszprém–Szombathely vonalán Várpalota–Veszprém–Ajka közötti, a Veszprém–Győr vonal Veszprém–Porva-Csesznek közötti, a Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca vonal Balatonfőkajár felső–Tapolca közötti, a Balatonszentgyörgy–Keszthely–Tapolca–Ukk vonal Balatonszentgyörgy–Sümeg közötti és a Székesfehérvár–Siófok–Fonyód–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa vonal Balatonvilágos–Vörs közötti szakaszain közlekedő járatain, továbbá a Volánbusz számos térségi helyközi járatán, illetve Veszprémen belül a Volánbusz helyi közlekedésben résztvevő helyközi járatain és a helyi V-Busz járatain lehet utazni. Az új Veszprém-Balaton EKF24 napijegy a kiválasztott időpontot követő, vagy a kiválasztott járat adott állomásról történő menetrend szerinti indulási idejét követő 24 óráig érvényes. A kedvezményes árú napijegy vonatokon a 2. kocsiosztályon érvényes. A jegyhez valamennyi szolgáltató esetén meg kell váltani a felárat – autóbuszok esetében az emelt szintű szolgáltatást nyújtó járatokon a távolsági kiegészítő jegyet, vasúti utazás esetén a kocsiosztály-különbözetet is –, amennyiben az utas olyan járatot vesz igénybe, amelyre a felárváltás kötelező. A Veszprém-Balaton EKF24 napijegy a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiból, valamint a MÁV applikációban is megvásárolható. A Gizella-napokra is utazhatunk Veszprém-Balaton 2023 EKF-jeggyel, hogy részt vegyünk az egy héten át ingyenes zenei, képzőművészeti, színházi, irodalmi és családi programokon május 14-ig. A Gizella-napok idén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt rendezvénye. A vasúttársaság által januárban bevezetett 2023 forintos Veszprém-Balaton 2023 EKF-jegy minden kiemelt program idején megváltható, így a május 7-14. közötti Gizella-napokra is kedvezményes utazási lehetőséget kínál. További információkat a vasúttársaság honlapján találunk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!