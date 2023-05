A kerékpárosoknak készített menüt az egyik food trackból árulták, ahol sütemények tetejére ehető QR - kódokat is tettek, ezek olyan balatoni útvonalakat mutattak be, amelyeket érdemes kerékpárral is felfedezni. Az akció keretében készítettek például BalatonFondo menüt is, ezzel a május 1-jén kezdődő kerékpáros versenyre hívták fel a figyelmet. Ebben a menüben Valter Attila, az egyik legeredményesebb magyar kerékpáros és a többszörös Tour de France győztes Sky Team csapatának kedvenc süteményét is megkóstolhatták a vendégek. A süteményekhez erős, olasz eszpresszó is járt, amellyel Gino Bartali, országútikerékpár-bajnokra emléketek, aki 1935-ben, 20 évesen, megnyerte a Giro d’Italia egyik szakaszát és elnyerte a hegyek királya címet. Ő az, aki pályafutása során három alkalommal nyerte meg a Giro d’Italiát és két alkalommal a Tour de France győztese volt. A sportoló meglehetősen vallásos volt. Néha lekéste a rajtot, mert előtte misén vett részt. Az egyik legnagyobb rajongója maga az egyházfő XII. Pius volt. Ő bízta meg Bartalit, hogy Assisiből Firenzébe csempéssze a zsidó menekültek iratait a világháború ideje alatt. A korántsem veszélytelen feladatot úgy oldotta meg a bajnok, hogy kerékpárja nyergének csövébe rejtve szállította a papírokat. A sportoló 2013-ban megkapta a Világ Igaza kitüntetést a háború idején titokban végzett életmentő tevékenységéért.

A kerékpározást népszerűsítő akció további érdekessége, hogy a QR kódos süteményeket nem csak Veszprémben értékesítették, hanem több Budapest környékén található településen is. Ezekkel arra hívták fel a figyelmet, hogy tavaly elkészült a fővárost és a Balatont összekötő kerékpárút utolsó szakasza Székesfehérvár és Balatonakarattya között, így Budapestről már egészen a Balaton partjáig el lehet jutni biciklivel.