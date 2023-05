A felek a megállapodást a kölcsönös kapcsolatból adódó előnyök és lehetőségek céltudatosabb érvényesítése, az állatvédelem és a bűnmegelőzés kapcsolatának elmélyítése, az állatvédelmi ismeretterjesztés hatékonyságának javítása, a rendőrségi eljárások szakmai támogatása, valamint a felelős állattartás népszerűsítése érdekében kötötték meg.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért felelős kormánybiztos méltatta a közös állatvédelmi munkát, szólt a civil szervezetek bevonásáról, a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról, amelynek elnöke, és ahol az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) is képviselteti magát. Büszkén említette, mindenki elfogadta az országgyűlésben a büntető törvénykönyv módosítását, mely az állatvédelmet szolgálja. Aláhúzta a megfelelő jogszabályokat, a mentést érintő gyorsaságot, a felelős állattartásról szóló tájékoztatást a gyerekeknél, amilyen az állatvédelmi témahét volt. Utalt a gazdijogsira, a csapatmunkára, benne az önkormányzatok, a lakosság összefogására, mely jellemző Veszprém vármegyében. - Közös ügyünk az állatvédelem - mondta, hozzátette, cél, hogy hárommillió felelős állattartó legyen az országban.

Dékány Balázs ezredes, rendőrfőkapitány beszédében fókuszba helyezte az állatvédelmet, mellyel a legkiszolgáltatottabbaknak segítenek, valamint az említett témát érintő oktatást, melyen ő is rész fog venni. Üdvözölte az állatok védelmét érintő szigorodó paragrafusokat, majd beszélt az azonosítást szolgáló csip jelentőségéről, amelyből ezúttal hét darabot kaptak ajándékba az alapítvány elnökétől. Így az összes vármegyei rendőrségen az eddiginél is több ilyen eszköz áll rendelkezésre.

Vetter Szilvia, az egyetlen állam által létrehozott állatvédelmi alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt az Állatvédelmi kódexről, melynek már 500 tagja van, köztük az ORFK. – Mióta a rendőrség, melyet tisztelet vesz körül az országban, is az ügy mellé állt, látványosan érzékelhető az állatvédelmet érintő kedvező változás - hangsúlyozta. Megjegyezte, az állatok mentésével embereket is "mentenek", mert az állatokat érintő agresszió oka az emberben rejlik. Reményei szerint a veszprémi együttműködés országosan is követendő lesz.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az aláíráson rész vett Takács Krisztián zászlós és G-Gomes, a belgajuhász nyomkövető kutya, valamin Frankó György törzszászlós és a németjuhász Frici.