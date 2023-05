Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, olvasónk jelezte, hogy a Veszprém és Szentkirályszabadja közötti kerékpárút repülőtéri oldalán, több száz méter hosszú szakaszon a fák többsége kiszáradt, vélhetően a tavalyi szárazság miatt. Mivel a kiszáradt fák balesetveszélyes helyzeteket teremthetnek, ezért megkerestük kérdéseinkkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. Mint ismert, az országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos, lakott területen kívüli kerékpárút-szakaszok közútkezelői feladatait 2018-tól a társaság látja el több mint ezer kilométeren. – A kérdéses kerékpárúthoz tartozó területekről idén már több kiszáradt fát is kivágtak mérnökségi szakembereink. A szakasz melletti területen található fák állapotát folyamatosan figyeljük, így előttünk is ismert, hogy újabb beavatkozások váltak szükségessé – írta kérdésünkre küldött válaszában Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Hozzátette, a kijelölt fákat rövid időn belül, soron kívül vágják ki. Addig is az arra közlekedők türelmét és megértését kérik, valamint azt, hogy a szakaszt fokozott óvatossággal használják a kerékpárosok, jegyezte meg Pécsi Norbert Sándor.