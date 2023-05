Sok résztvevővel, sikeresen zajlott a faültetéssel egybekötött családi nap, létrejött a harmadik újszülöttek erdeje

Fotó: Takács Péter/Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet

Kisgyermekes családok és kisiskolások egy családi nap keretében vettek részt az erdőtelepítési munkában, az erdészekkel közösen ültettek facsemetéket a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola szomszédságában. Az erdészet harmadik újszülöttek erdeje, a mintegy négyhektárnyi terület a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetének kezelése alatt áll, Balatoncsicsó határában. Az országfásítási program részeként megvalósuló Újszülöttek erdeje akció vármegyénként szerveződik, melynek keretében évente az előző esztendőben született minden gyermekek után tíz csemetét ültetnek el, tájékoztatta lapunkat Patocskai-Lunk Eszter, az erdészet kommunikációs vezetője.

– A Bakonyerdő Zrt. mindig túlteljesíti ezt a számot. 2022-ben 2 960 gyermek született Veszprém vármegyében, mi azonban több mint 40 ezer csemetével terveztünk. Mintegy öt futballpálya területen vetettünk el 13 mázsa kocsánytalan tölgy- és csermakkot, továbbá elegy fafajokat ültettünk el, ezek madárcseresznye, nagylevelű hárs, kocsánytalan tölgy és barkócaberkenye-csemeték, valamint a cserjés erdőszegély 2000 darab fagyal-, húsossom- és kökénycsemete felhasználásával készült. Az erdőgazdaság számára kiemelten fontos a fiatal generáció környezettudatosságra nevelése, ebbe a törekvésbe illeszkedik a közös faültetés. Célunk, hogy hagyománnyá tegyük minden tavasszal a közösségi faültetést, ezáltal megszólítani olyan fiatal, kisgyerekes családokat, iskolásokat, pedagógusokat, akiknek fontos a jövő generációi és erdeink sorsa. Örömünkre szolgál, hogy ezen a májusi szombaton a faültetéssel egybekötött családi napon megvalósulhatott ez a célkitűzés, és színes programokkal tarkítva, kicsik és nagyok egyaránt részesei lehettek erdeink gyarapításának – mondta el Patocskai Zoltán erdőművelési osztályvezető.

A csemetét ültető kisgyermekek emléklapot kaptak, és az erdei iskolában játékos programokat kínáltak számukra. A kézműves-foglalkozáson megismerték a vesszőfonás és a rongybabakészítés technikáját, kipróbálhatták tudásukat az interaktív élményteremben, és szabadtéri játékok sora várta őket. A közös ebéd után Navratil Andrea Liszt-díjas népdalénekes, ökológus dúdoló-mesélő foglalkozása szórakoztatta és tanította a gyermekeket.

Hazánkban 2,193 millió hektárnyi erdő található, amely további fás területekkel együtt 25,4 százalékos erdővel borított területet jelent. A cél az, hogy Magyarország területének 27 százaléka erdő borította legyen. Az említett kormányzati programok közé tartozik az Újszülöttek erdeje, melynek lényege, hogy 2030-ig évente minden, Magyarországon született gyermek után tíz, de legalább évi egymillió facsemete ültetését vállalják, szervezzék meg az erdészetek.

Az erdőgazdaság az Újszülöttek erdeje program keretében három év alatt közel 13 hektárral, míg ha az országfásítás egészét nézzük, akkor az elmúlt öt évben több mint 150 hektárral gazdagította három vármegyét érintő erdőállományát, és hozott létre őshonos fafajú új erdőt. Ezen erdők a jövő generációk egészséges környezetének megteremtését és az ország klímasemlegességi céljainak elérését egyaránt szolgálja – ismertette Váradi József erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnök.

Fenntartható erdőgazdálkodással megőrizhetők a természeti értékek, miközben a társadalom számára egyre több ökoturisztikai funkció is fejleszthető. A természetközeli erdőgazdálkodással kialakult élőhelyi sokszínűség nem csupán az erdei fauna számára biztosítja a kedvező életfeltételeket, hiszen az így kezelt erdők biodiverzitása, egyensúlya, ezáltal a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenálló képessége is növekszik. A Bakonyerdő Zrt. eredményes természetmegőrző gazdálkodását mi sem bizonyítja jobban, hogy gazdálkodással érintett területén belül nemzeti park, geopark, két tájvédelmi körzet, kilenc természetvédelmi terület, valamint 850, a törvények által védett természeti érték – forrás, halomsír, kunhalom, barlang, láp és víznyelő – található. Gazdálkodási területén belül négy erdőrezervátumot is kijelöltek, 1022 hektár területtel. Ez bizonyítja talán a legjobban, hogy a térségben a fenntartható erdőkezelés, valamint az aktív természetvédelem szempontjai kölcsönös és megfelelő hozzáállás mellett hosszabb távon is biztosítani tudják a védelmi, gazdálkodási és turisztikai értékek fennmaradását.