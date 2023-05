Természetvédelmi terület, változatos földtani értékekkel, élővilággal, kis területre összegyűjtött geológiai időtávlatokkal. Az összesen nyolcvanhektárnyi részből húsz hektár az, amit fás legelővé visszaalakítottak, ez a hagyományos pásztorkodás helyszíne. Magántulajdonban van, de mindenki számára megnyitott köztér, liget. Így a Zöldág Lovasudvarnál leparkolhatnak a túrázók, mosdókat találnak. Gazdája, Varga Antal hívta fel figyelmünket az Eperjes csodáira, a helybeliekkel együtt ő gondol a tanösvény sorsára, amelyen a bogarak, a lepkék, a fák megfigyelésére szintén érdemes időt szánni. Az erdőben olyan sziklakörökre lelhetünk, amelyekben varázslók, druidák táncot járnának, a magaslatról pedig a falu látható. Arról most is olvashatunk az úgynevezett Ördög-liknál, hogy a triász, a jura, a kréta mészkőrétegeket, a 102 millió éves őskarsztot is felfedezték itt a kutatók, igaz, a jégkorszaki rész csak 15 ezer esztendős.