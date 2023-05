Pápakovácsiban a Szent Anna tiszteletére felszentelt templomot gróf Eszterházy Károly egri püspök építtette 1787 és 1793 között. Az épületben egyaránt gazdagon díszített a szószék, a keresztelőkút és az orgonakarzat is. Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb felújításának végéhez érkeztünk el, hiszen egy 1903-ban készült orgonát restaurált Sipos István, aki több mint két évtizede építi és javítja ezeket a hangszereket. A javítás 1,2 millió forintba került.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Varnus Xavér orgonaművész kérésére májusban vágtam neki a felújításnak, anyagi okok miatt a mostani újjáépítés során a legszükségesebb restaurációkat végeztem el – mesélte Sipos István. – A hangszer ugyan használható állapotban volt, de az is látszott, hogy régen volt már javítva. Jó példa erre az is, hogy az egyik sípban a munkálatok kezdetekor egy denevércsontot találtam. Azt tudni lehet, hogy az orgonát Peppert Nándor szombathelyi orgonaépítő készítette 1903-ban. Számomra is érdekes volt a munka, hiszen sokáig minden orgona egyedi megoldásokkal készült. Jelen esetben például a fúvónál a szétszerelés és összerakás is más, egyedi a bőrözés is. Ez kicsit meg is nehezítette a javítást, ugyanis a fújtatóról el kellett távolítani a bőrt, hogy hozzá lehessen férni.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A munkálatok május elején az orgona szétszedésével kezdődtek.

– Az világosan látszott, hogy több évtizede nem nyúltak az orgonához – mint később kiderült, legutóbb 1947-ben javították –, piszkos, poros volt, csak vasárnapról vasárnapra használták – idézte fel az első benyomásokat a szakember. – A fúvó szétszerelése után a sípsorok egy részét és néhány alkatrészt a műhelyben lehetett csak helyrehozni, teljesen kitisztítottam, mivel az orgona belseje nagyon szuvas volt, egy vegyi anyaggal megállítottam a szúkárosodást, fúvóbőrözést is végre kellett hajtani, és a pedált is vissza kellett állítani, hogy használható legyen. A szélládán – ami az orgona központi részének tekinthető, és a különböző sípsorok bekapcsolását és a hangok lenyomását intézi – is sikerült megállítani a szúkárosodást. Úgy gondolom, elégedettek lehetünk a végeredménnyel, most már szépen szól, bízom benne, hogy a művész úr és a közönség tetszését is elnyeri majd – bizakodott a mester.

Varnus Xavér május 28-án Mezőlakon ad jótékonysági koncertet, melynek bevételét a pápakovácsi templom felújítására ajánlotta fel.