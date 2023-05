A hazai ebtenyészet hivatalosan az 1800-as években alakult, azóta mindig vannak kutyakiállítások. Pápán hosszú évek óta rendeznek kiállítást, a mostani alkalmon naponta 1200-1300 nevezést regisztráltak, a klubkiállításokkal együtt közel 4000 négylábú került a nemzetközi bírói kollégium elé. A környező országok szakemberei mellett Portugáliából, Hollandiából, Olaszországból és Franciaországból is érkeztek kiállítók. Az esemény fővédnöke Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője volt, nem véletlenül, hiszen a politikus is kutyabarát, mint mesélte, négy állat várja otthon, sőt korábban még a kutyabírói tanfolyamot is elvégezte.

– Az elköteleződés régóta megvan a kutyák iránt, 2003-ban írtam egy országgyűlési határozati javaslatot, amelyben többek között a kilenc magyar kutyafajtát – a magyar agarat, az erdélyi kopót, a drótszőrű magyar vizslát, a rövid szőrű magyar vizslát, a pumit, a mudit, a komondort, a kuvaszt és a pulit – nemzeti kinccsé nyilvánította az Országgyűlés. Ezzel is próbáljuk felhívni a figyelmet arra az élő, eleven örökségre, nemzeti értékre, amelyet őseink, szüleink kitenyésztettek és ránk hagytak. Fontos, hogy ebben a globalizált világban ezekre az értékekre odafigyeljünk.