Tizennyolc intézmény közel hétszáz diákja ismerkedett meg a bázisrepülőtér mindennapi életével, technikai eszközeivel és katonáival, az Iskolák napja program keretén belül. Először őrkutyás bemutatót láthattak a gyerekek, majd közelről megnézhették a statikus bemutatók járműveit, illetve beülhettek a vezetőülésekbe is. A futópályán felsorakozó kiszolgáló járművek között megtalálható volt egy speciális, külön repülőtéri feladatokra fejlesztett tűzoltóautó, targonca, speciális emelőszerkezet, Toyota Hilux tűzoltóautó és egy Unimog teherautó is. A régebbi időket bemutatva két légijármű is helyett kapott a sorban: Mi-24 harci helikoptert és egy MiG-21 vadászgépet is láthattak a tanulók. A legnagyobb érdeklődés természetesen a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) égisze alatt üzemeltetett C-17 nehéz szállító repülőgép iránt mutatkozott – a fiatalok nemcsak a gép fedélzetét, hanem a pilótafülkéjét is megnézhették.

A bázisrepülőtér állománya számára fontos, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a fiatalokkal, hiszen az ilyen programokon megszerzett élményeikkel lehet a fiatal generációt hazaszeretetre nevelni – írja a honvedelem.hu.