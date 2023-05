Izgalmas programok a honvédelem napján

Ötödször rendezte meg a hétvégén a Laczkó Dezső Múzeum és az LHSN.hu a veszprémi honvédelmi napot: többek között Mi–24D harci helikopter, hagyományőrzők, veterán járművek, előadások és a Magyar Honvédség bemutatói is csalogatták az érdeklődőket. Volt veterán autós felvonulás, lőttek 82 milliméteres aknavetővel, a programok a tervek szerint zajlottak, nagy volt az érdeklődés. A Magyar Hon­védség toborzópontot üze­meltetett a múzeum udvarán, ahol arról is tájékoztatást adtak, hogy miként lehet a magyar hazát szolgálni és védeni – számolt be a Napló tudósítójának a rendezvényről Balogh Ákos, az egyik fő szervező.

Pápai biztos a ciszterci apátság élén

A Zirci Ciszterci Apátság közleménye szerint pápai biztost neveztek ki élére a fenntartott intézményekben felvetődött nehézségek orvoslására és a szerzetesi élet segítésére. A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Dikasztériuma 2023. május 15-én kelt dekrétumával a fenntartott intézményekben felmerült nehézségek orvoslására és a szerzetesi élet segítésére Mauro-Giuseppe Lepori ciszterci generális apátot pápai biztosnak nevezte ki a Zirci Ciszterci Apátság élére. Segítségére társbiztosként Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot és Horváth Olga kismarosi apátnőt rendelte. A pápai biztos és segítői gyakorolják mindazokat a jogokat és viselik mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyetemes jog és a saját jog a zirci apátnak és tanácsának tulajdonít mind a szerzetes­közösség, mind az intézmények felé – olvasható a veol.hu-n.

Hazai szerzők darabjai

Három hazai ősbemutatót is láthat a veszprémi közönség a Pannon Várszínház következő évadában. Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója a Napló kérdésére elmondta, ezúttal is nagy teret adnak a kortárs magyar szerzőknek. Kiemelte, a következő évadban három magyar ősbemutatóval is készülnek. Elsőként Egressy Zoltán Cholnoky testvérekről írt darabját, a Cholnoky-kódot mutatják be. Az évad a Királynék városa című előadással folytatódik, amelynek szerzője a balatonfüredi származású Fabacsovics Lili. A harmadik (ős)bemutató a Red show lesz. Az évad John Fowles A lepkegyűjtő című regényéből készült krimivel folytatódik, amelyben rendezőként debütál Lenchés Márton színész. Júniusban tartják az elő­bemutatóját az Égi vándornak, a darab zeneszerzője Benkő László.

Kalácsok, képek, könyvek

Gasztromeglepetések révén és játékos sorverseny állomásain kirakós feladatokkal együtt mutatta be értékeit a Bodzanapon Jásd, Küngös és Berhida. Művészeti csoportjaik ugyancsak felléptek a jásdi falu­napon, ahova Bukovics Károlyné és Márton Józsefné Küngösről érkezett. Buktákat sütöttek, amelyek szilva- és bodzalekvárral megtölthetők. Megkóstolhatták a résztvevők ezt a küngösi finomságot. Egy külön sátorban a rendezvény idején pedig megnézhették az érdeklődők, hogyan foglalta kötetbe hagyományos ételeinek receptjeit Jásd, és itt csomagolták ki, állították ki a településük természeti és épített szépségeit szemléltető képeket a berhidaiak – írja a Veszprém vármegyei hírportál, a veol.hu. A három település sajátosságainak kavalkádja egységet teremt, ha az értékőrzésről van szó, ha közösen tálaljuk azokat – jegyezte meg Győry Tünde jásdi polgármester a Bodzanapon. A három falu közös bemutatkozását a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program Érték-köreink projektje támogatja.

Pápa város katonája

Május 21. a magyar honvédelem napja, amelyet a Magyar Honvédség alakulatai és katonai szervezetei is megünnepeltek. Az MH 47. Bázisrepülőtéren ünnepi állomány­gyűlést tartottak, ahol első ízben, hagyományteremtő szándékkal átadták a Pápa város katonája kitüntető címet, melyet Ernszt András, az MH 47. Bázis­repülő­tér, Művelettámogató Zászlóalj, Repülőtér-üzembentartó és Karbantartó Század vezénylőzászlósa vehetett át. A rendezvényen Pelsőci Miklós őrnagy, az MH 47. Bázisrepülőtér Kommunikációs Főnökség főnöke mondott ünnepi beszédet. Mint mondta, az 1848-ban létrehozott honvédség a kezdetektől fogva a haza iránti hű odaadást, bátorságot, elszántságot jelképezi – olvasható a Naplóban.

Honvédelmi ismeretekkel gazdagodtak a diákok

A várpalotai helyőrség történetével is megismerkedhettek, de a honvédelem ügyének fontosságáról is hallhattak az Ősi Általános Iskola diákjai azon a honvédelmi vetélkedőn, amelyet a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja szervezett nekik – adta hírül a veol.hu. A nyugállományú katonákat, rendőröket és tűzoltókat tömörítő civil szervezet évek óta sikerrel szervez honvédelmi vetélkedőket. Ezúttal Ősibe, a helyi általános iskolába látogattak el, ahol Hajnal István nyugállományú vezér­őrnagy, a várpalotai helyőrség egykori parancsnoka néhány személyes élményét is megosztotta a hallgatósággal.

Parkoló a belvárosban

Több mint 90 férőhellyel üzemel már Veszprémben a Gyárkert melletti parkoló, amely a rendezvénynapokat leszámítva egyelőre ingyenesen használható. A régi vasútállo­más épülete mögötti murvás, gödrös területet az autósok korábban is parkolóként használták. Az ingatlanon tavaly november végén indultak el a munkálatok, majd készült el az aszfaltozott parkoló. A Gyárkert és a parkoló területe az önkormányzat tulajdonában van, vagyonkezelője pedig a Veszprém 2030 Kft. A területet jelenleg a Volt Produkció Kft. bérli. A területen húsz férőhelyes kerékpártároló kapott helyet, valamint 93 parkolóhelyet alakítottak ki autóknak, amelyek közül négy a mozgáskorlátozottaké, míg két hely az elektromos autóknak van fenntartva – számolt be a fejlesztésről a Napló.

Hamburgeres lett az exkapus

Szép Tamás nevét jól ismerik azok, akik a 2000-es években követték a honi futballt. Az ajkai származású játékos szülő­városa klubja mellett védett többek között Sopronban, Tapolcán, Celldömölkön, Szombathelyen és Pápán is. Utóbbi két helyen a legjobbak között, az NB I-ben is bizonyíthatott. „Szepi” három éve sérülés miatt akasztotta szögre a kapuskesztyűt, s nem távolodott el teljesen a labdarúgástól (kapusedzőként dolgozik Balaton­almádiban), de belevágott valami teljesen újba is. – Jött egy lehetőség, és a párommal úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk a vendéglátást – mondta el a veol tudósítójának Szép Tamás, aki párjával, Kovács Szilviával Balatonalmádiban nyitott hamburgerezőt. – Kemény világ – összegezte sóhajtva tapasztalatait, arra utalva, hogy a mostani gazdasági helyzetben számos nehézséggel kellett és kell megbirkózniuk. Birkóznak is becsülettel, közel egy éve üzemeltetik a helyet, amelybe rengeteg munkát fektettek.