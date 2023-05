A nyugállományú katonákat, rendőröket és tűzoltókat tömörítő civil szervezet évek óta sikerrel szervez honvédelmi vetélkedőket Várpalotán és a környékbeli településeken. Ezúttal Ősibe, a helyi általános iskolába látogattak el. Hajnal István nyugállományú vezérőrnagy, a várpalotai helyőrség egykori parancsnoka is részt vett az rendezvényen, s néhány személyes élményét is megosztotta a hallgatósággal.

– Fontosnak tartom a tanórai kereteken kívül is beszélni a fiataloknak a honvédelemről, annál is inkább, mert a tankönyvekben a hadtörténetről viszonylag kevés szó esik. Nagy öröm, hogy a diákok érdeklődtek a helyi vonatkozású történelmi események iránt – mondta el kérdésünkre Hajnal István, aki két jól tanuló diákot személyes ajándékkal is meglepett.

A Gábor Áron Nyugállományúak Klubja célkitűzései közé tartozik, hogy rendhagyó módon népszerűsítsék a történelmet az általános és középiskolások körében egyaránt. – A legnagyobb sikert, elismertséget ez a terület hozza nekünk. Kötelességünk, hogy a tanulók körében hazafias, honvédelmi nevelőmunkát végezzünk. Vidám, játékos formában igyekszünk gazdagítani a diákok történelmi alapismereteit – mondta el lapunknak Dobszai József nyugállományú alezredes, aki hozzátette, hagyomány, hogy a vetélkedőkön részletesen megismertetik a diákokat a várpalotai helyőrség katonatörténetével is.

Így volt ez most is, hiszen szó esett a 110 évvel ezelőtt, 1913. október 1-jén alakult Magyar Királyi Gyakorlótér Parancsnokságról (a mai MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság első jogelődje – a szerző). Elhangzott, a palotai helyőrség az elmúlt 110 évben mindig fontos szerepet töltött be a Magyar Honvédség életében, a két világháború során éppúgy, mint a 20. század második felében.

Az előadásokat követően a vetélkedőn résztvevő diákoknak a történelmi tananyaghoz kapcsolódó tesztlapokat kellett kitölteniük, ismerniük kellett a katonai rendfokozati jelzéseket, de helyt kellett állniuk az aktuális honvédelmi témákat felvonultató villámkérdések során is. A legjobbak értékes tárgyjutalmakat is átvehettek a szervezőktől a verseny végén.