Tudjuk, hogy Szűz Máriáról van szó, de itt nem a kisgyermek Jézus van a karjában – többek közt erről beszélt Ottó Péter polgármester a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésen. Szerinte elég csak feltekinteni az említett szoborra – ami helyi mesterek munkája, felajánlása, helyiek adományai révén készült el – rögtön megérezzük, miért kell emlékeznünk a világháborúk sokszor tízmillió áldozatára. A városvezető felidézte a döbbenetes számokat, a harcok borzalmait, a túlerőt a frontokon, a lehetetlen csatatéri elvárásokat, a szinte elképzelhetetlen nélkülözést, és azt is, hogy sok meghalt honfitársunkról csak azt tudjuk, eltűnt, ők valószínűleg jeltelen sírokban nyugszanak. Szavai szerint ezért épültek már az I. világháború után több településen hősi emlékművek, legalább azokra felírhattuk azok neveit, akik nem tértek haza. Fontos évente legalább egyszer pár percre megállni és rájuk, a többi hősre is gondolni, ennyi évtized eltelte után is – hangsúlyozta a polgármester.

Zirci intézmények, szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat az I. és a II. világháború áldozatainak emlékművénél. Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkész pedig a kilátástalan, értelmetlen küzdelmek kapcsán megjegyezte, hogy nem hatalommal és erőszakkal kell megoldást keresni, hanem lélekkel és szívvel kell viselni terheinket.