Főként kerekező kisgyerekek érkeztek sorban az óvodaparkolóba, ahol még pályát is kialakítottak a szlalomozás gyakorlásához. Detre Anita elmondta, hogy önkéntes társaival együtt szervezték meg az akciót a Magyar Kerékpáros Klub felhívásához, az ország mintegy nyolcvan másik helyszínéhez csatlakozva, s mivel korábban egyszer uzsonnára hívták a helyi bringásokat, többször reggelire, tulajdonképpen már ötödször. Ezúttal a sporttal, oktatással és kultúrával foglalkozó civil szervezetük, az Andante Egyesület közreműködésével, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a városi önkormányzat, helyi vállalkozók támogatásával.

– Buli, találkozás, barátkozás és a fenntartható fejlődés – sorolta a környezetbarát közlekedési mód közös népszerűsítése mellett szóló érveket Barcsai Beatrix, a reggelit kínálók egyike, aki maga is biciklivel érkezett. Miért a bringázás mellett dönt? Nincs is autója, számára magától értetődő a bicikli használata, azt kényelmesnek tartja, biztosítja számára a mindennapos mozgást, szabadidejében is szívesen felül rá. A Bakonyban élőknek ráadásul a közelükben van az erdő, a jó levegő, egészségük érdekében könnyen ügyelhetnek arra, hogy ne töltsenek túl sok időt járművekben, irodákban, s erre gyerekkorban a legegyszerűbb rászokni – hangsúlyozta Beatrix. Szerinte közösségteremtő lehetőség is a biciklizés, apropót, témát ad a beszélgetésekhez az iskolásoknak. Persze abban egyetértenek a zirci önkéntesek, hogy a biztonságosság növelése érdekében jó lenne a 82-es főút városukon átvezető szakaszára a biciklisáv, még jobb, ha mellette, közelében bicikliút lenne. Arra viszont, amiről gyakorlott bringásokként megkérdeztük őket, tudták a megoldást, azaz szerintük a bakonyi emelkedőkön, lejtőkön azok tudnak lendületesen, erőlködés nélkül kerékpározni, akik jól használják a váltókat, azok fokozatait, és ezen a terepen kellő edzettséget szereztek.

A Zirci Bringás Reggeli önkéntesei, szervezői – Dobosné Vetzl Katalin, Varga Judit, Barcsai Beatrix és Detre Anita – sajtos levelessel, péksüteménnyel, gyümölcslével kínálták meg a kétkerekűvel iskolába, óvodába, munkába járókat

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– Örülök, hogy nem bent a szobában ülők a gyerekeim, szinte mindig a szabadban lennének a fiúk. Ez minket, szülőket rávesz arra, hogy gyakran kimozduljunk otthonról. Az autót, amennyire csak lehet, háttérbe szorítjuk életünkben. Persze a hidegebb napokon azért elővesszük, és mivel a város magasabb részén lakunk, ha bölcsődébe, óvodába jövünk kerékpárokkal, akkor a legkisebbet én viszem a járgányomra szerelt ülésben – mondta el Magyarné Zánthó Krisztina. Fiai annyira szeretnek kerékpározni, hogy a bringás reggeli helyszínén sem maradtak egyhelyben, rögtön tettek pár kört kétkerekűikkel. István büszkén megemlítette, szívesen belehajt a pocsolyákba, és ennyi játékossággal persze nincs is baj.