Kilencedik alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, melyre július 15-ig lehet jelentkezni.

Az idei újdonság, hogy a versenyben kiemelten értékelik, ha egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból és kedvező áron készítik, illetve kínálják az ételt. Tavaly óta külön díjazzák a strandbisztró és a strandbüfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehet indulni, mivel ezen a téren is már egyre erősebb a balatoni kínálat. Szintén újdonságként szeretnének idén vegetáriánus, illetve vegán különdíjat is kiadni, melyben még erősíteni kell a balatoni kínálatot. A Balatoni Kör kritériumokat is megjelölt, ilyen például az egyszerű, de kreatív, nyárias étel, valamint a gyorsan, így büfékben is elkészíthető, akár elvitelre is alkalmas ennivaló. A Balatoni Kör augusztusban 3-án osztja ki a díjakat. Részletekről honlapjukon, illetve közösségi oldalukon lehet tájékozódni.