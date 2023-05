Kovács Zoltán országgyűlési képviselő biztosította a település lakóit a támogatásáról. Az óvoda fontosságát emelte ki beszédében, hiszen az óvoda nemcsak a gyermekek szocializációjáról, hanem az iskolai életre való felkészítésről is szól. Ennek egyik legfontosabb része, hogy legyenek óvodai játszóeszközök vagy játszóterek a kistelepüléseken. Hangsúlyozta, hogy ez a játszótér egy komfortos, a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő szabadtéri helyszín. Kiemelte, Magyarország Kormánya az elmúlt négy esztendőben csak a Magyar falu program keretében mintegy 15 milliárd forintot fordított játszóeszközök és játszóterek építésére. – Veszprém vármegyében közel félmilliárd forintot, Pápa és Somló környékén csaknem 300 millió forintot fordítottunk játszóterek építésére és játszóeszközökre – számolt be a képviselő. Véleménye szerint a gyermekek fejlesztése mindig kiemelkedő feladat, és arra kérte az ünnepségen részt vevő óvodás gyermekeket is, hogy őrizzék meg a játszóeszközöket majd az utánuk érkező generációknak is.

Ez a nap a gyermekek ünnepe – kezdte beszédét Marton Zsolt polgármester, hiszen mindig öröm beruházást átadni, mert olyankor az önkormányzat is úgy érezheti, hogy sikerült többet adni a lakosságnak. Különösen akkor a legnagyobb az öröm, ha abban a gyermekek szórakozását is tudjuk biztosítani – fogalmazott. A Magyar falu program keretében játszótéri eszközökre ötmillió forint pályázati forrást nyert el a település, melyhez ötmillió forint önerőt a somlóvásárhelyi önkormányzat is biztosított, így 10 millió forintból valósulhatott meg a játszótér kialakítása. A polgármester előrevetítette, hogy a későbbiekben fákat telepítenének majd, hogy idővel árnyékot biztosítsanak a játszó gyermekeknek, valamint kerítést és szemétgyűjtőket fognak önerőből beszerezni. A játszótér eszközeinek költségét főként pályázati forrásból fedezték, a telepítését pedig helyi vállalkozók megbízásával önerőből oldották meg – mondta el Marton Zsolt.