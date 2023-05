Tartozni valahova. Összetartozni. Ezernyi szállal kötődni. Egymáshoz, lakóhelyünkhöz. Ennek igen jó példájával találkoztam a minap egy rendezvényen, a megye egyik nagyközségében. Annyira nagy ez a község, hogy ha név szerint talán nem is, de arcról mindenki ismer, köszönt mindenkit. Miért? Egyszerű a válasz, mert az arra hivatottak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy ez kialakulhatott, és hogy így is maradjon: közösségekbe kovácsolták a helybelieket, a generációs elveket remekül áthidalva. Ha majd olvasóink is látják ezt a beszámolót, érezni fogják, igen, lehet ezt így csinálni. Mert kell. Kell, hogy aki otthon van, az otthon is érezze magát. Nem csak fizikailag – de lelkileg is. Pétfürdőn ezt már megoldották jó összefogással az erre hivatottak – és a lakosság.