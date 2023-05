– Több a kullancs mostanában, vagy csak többet sétálunk a természetben, többet vagyunk a kertben kedvenceinkkel, kutyáinkkal, így többel találkozunk?

– Az utóbbi évek enyhe telei is közrejátszanak abban, hogy egyre több kullancsot észlelünk. A kullancs a magas páratartalmú, meleg helyeket kedveli, a szárazságra viszont érzékeny. Árnyékos helyeken fordul elő, az erdő aljnövényzetében, bozótosokban tartózkodik, de kertekben, parkokban, a magasabb fűben, nádasokban is megtalálható. Két tényező határozza meg elszaporodását: az időjárás és a gazdaállatok, azaz elsősorban a vadak száma.

– Tavasszal aktivatizálódnak a kullancsok? A jó időnek köszönhető, hogy többet összeszedünk testünkkel, és a kutyáink hasonlóképp?

– A kullancsok tavasszal és ősszel a legaktívabbak, nyáron azért találkozunk többel, mert többet megyünk, tartózkodunk a természetben.

– Több áttelelt idén tavaszra a szokásosnál?

– Az idei enyhe tél miatt több kullancs áttelelhetett, a kisemlősök, a rágcsálók száma is magasabb, bennük a kullancsok elszaporodhattak. Az utóbbi években enyhe teleink voltak, ezért az előző évekkel összehasonlítva nem valószínű, hogy több kullancs lenne.

– Egy állatorvos mostanában egyik olvasónk ebeiből maréknyi felpuffadt kullancsot szedett ki. A kutyákat is védeni kell a kullancsok ellen, és érdemes ehhez újabb fejlesztésű szereket keresni?

– A kutyákat is érdemes védeni a kullancsoktól, amire többféle módszer létezik: kullancsnyakörv, tabletta, spray, bőrre cseppenthető oldat, ultrahangos kullancsriasztó. Vannak természetes anyagú kullancsriasztók is, mint egyes gyógynövények és illóolajok. Rendszeresen vizsgáljuk át a kutyánkat, különösen, ha magas fűben csatangolt – ez az egyik legfontosabb teendő a kullancsok miatt.

Egy bakonynánai macskából nemrég kiszedett kullancs és az élősködőtől megszabadított gazdaállat hálája, csodálkozása

Forrás: olvasó

– Nekünk, embereknek a szokásos védekezési módokat érdemes bevetnünk, és ha hazaértünk, mielőbb átnézni testünket a kullancsok miatt?

– Zárt és világos színű ruházat, amelyen már a terepen észlelhetjük magunkon a kullancsot, kullancsriasztók használata – ez javasolható, és az szintén, hogy kerüljük a vadcsapásokat, vadetetőket. Mielőbb át kell nézni magunkat, a kullancsokat nem nyomkodva, hanem csipesszel, például kullancscsipesszel érdemes eltávolítani.

– Mit érdemes tudni az agresszívebb kullancsfajról, amiről már 2021-ben beszélt?

– Két éve hazánkban mindössze két Hyalomma-kullancsot azonosítottak, tavaly viszont már kilenc példányról érkezett bejelentés. A kora tavasszal talált egyedeknek nagy a jelentőségük, hiszen jelenlétük arra utalhat, hogy az állatok itt teleltek át. Ez még nem bizonyított, de az idei enyhe tél erre is lehetőséget adhatott. Azt viszont megállapították a kutatók, hogy a faj hazánkban szaporodásra képes. A Balaton nyugati térségében, költési időszakban nem vonuló madárfajokon, foltos nádiposzátán, barkóscinegén az Afrikában honos Hyalomma rufipes még nem kifejlett tíz példányát azonosították. A fiatal lárvák és a kimutatott szoros genetikai rokonság arra utal, hogy a fajnak szaporodóképes állománya él hazánkban. Ezek a kullancsok számos kórokozó terjesztésére képesek, melyek közül kiemelkedik a krími-kongói vérzéses láz vírusa. Az eredetileg a mediterrán, észak-afrikai, dél-ázsiai területeken élő kullancsfajok az éghajlatváltozással egyre északabbra is előfordulnak. Hazánkba főként vándormadarak útján érkeznek. A tavaly felfedezett populáció lakott településektől távol, olyan nádas élőhelyen található, ahol e faj és az általa terjesztett kórokozók sem a strandolókat, sem a kirándulókat nem veszélyeztetik közvetlenül. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézete ebben az évben is folytatja a Magyarországon nem őshonos kullancsok előfordulásának kimutatására a Kullancsfigyelő elnevezésű programját. Annak keretében a kutatók a lakosság bevonásával már kora tavasztól gyűjtik az adatokat az újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Idén elindítják a Kullancs a kertben projektet, melynek a célja a városi környezetben a hazai őshonos kullancsfajok és az általuk hordozott kórokozók vizsgálata. A kerttel rendelkező, főként városi lakosokat arra kérik, vegyenek részt a gyűjtésben.