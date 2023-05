Kinyitja a várnegyed tereit a veszprémi érsekség

Sajtóreggelit rendezett a Veszprémi Érsekség, melyen egyebek mellett az egyházmegye Gizella-napi programjairól is szó esett. Ám ez csak a jéghegy csúcsa volt. 2020-ban kezdődött egy hatalmas volumenű műemlékvédelmi beruházás a veszprémi vár­negyedben, amely újabb mérföldkőhöz érkezik a hétvégén. Loószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Érsekség irodavezetője elmondta, nagy izgalommal készülnek, hiszen a vár felújításának megkezdése óta ez lesz az első olyan alkalom, amikor ismét kiléphetnek a hétköznapokba. A képen a főszékesegyház és a Szent- háromság-szobor – írja a veol.hu.

Beteg gyerekek gyógyulását segítő eszköz támogatásból

Jótékonysági vadászaton felajánlott támogatás és a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány hozzájárulásával vásárolt légzéstámogató eszközt a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház – számol be róla a Napló. Töreki-Vörös Ibolya, a Csolnoky kórház főigazgatója arról beszélt, hogy az intézmény működéséhez időről időre hozzájárulnak támogatásukkal gazdasági társaságok és civil szervezetek is. Az intézmény gyermekintenzív ellátásában tavaly 389, perinatális intenzív ellátásában 417 esetet láttak el. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, a jótékonysági vadászatot tavaly tizedik alkalommal tartották meg. A kezdeményezésben országosan 46,5 millió forint gyűlt össze, amelyből 21 kórházat támogatnak.

Lendületben a fejlesztések

Vízvezetéket, kerékpárutat építenek a Somlón, ahol szívügyüknek tekintik az ültetvények megőrzését és a hegyről származó bor népszerűsítését is, minderről Kiss János, Somlószőlős polgármestere beszélt a veol.hu-nak. – Még 2017-ben álltunk neki a vízvezeték kiépítését érintő munkálatoknak a somlószőlősi oldalon, amit az önkormányzat megterveztetett Somlójenővel és Somlóvásárhellyel közösen, s az egymásra épülő befizetések révén tudjuk megvalósítani – fogalmazott Kiss János. A polgármester hozzátette, természetesen az fizet, aki tud, illetve szeretne, a részletekről értesítéseket küldtek, fórumokon tájékoztatták az embereket, és táblát is kihelyeztek a beruházásról. Először víziközmű-társulatot szerettek volna létrehozni, de sajnos azt nem volt lehetőségük megvalósítani, mert nincsenek helyben lakók az érintett útszakaszon.

Visszatértek a koronázási jelvények

A Szent Korona és a koronázási jelvények kalandos történetéről szóló előadással és a magyar államiságot jelképező tárgyakat bemutató fotókiállítással kezdődött meg a Gizella-napok idei rendezvénysorozata vasárnap. A jezsuita templomban ren­dezett eseményen Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója mondott köszöntőt, majd az idén nyolcvanéves Szelényi Károly fotóművész idézte fel, hogy 1978-ban, amikor visszakerültek a tárgyak Magyarországra, a koronáról és a palástról is nagyjából száz-száz felvételt készített. A fotók a kutatókat is segítették a szabad szemmel nem látható részletek tanulmányozásában – olvasható a megyei napilapban.

Hetedhét határra szóló állatvásárt rendeztek

Vármegyehatáron túlra szóló állatvásárt rendeztek vasárnap Nagyvázsonyban. A sokadalomba malacárus, baromfis, galambos, nyulas, díszmadaras és lóárus ugyanúgy érkezett, mint kézműves, körhintás, édességes, lacipecsenyés vagy vattacukros és verklis. Hatalmas tömeg fogadta az állatvásárba érkezőket, árusokat és érdeklődőket egyaránt. A helyi polgárőrök és önkéntesek igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy zökkenőmentes legyen például a parkolás, ám ennyi vendégre – és autóra – talán ők maguk sem számítottak. – Óriási a tömeg, gyakorlatilag a vásártól a falu közepéig ér a kocsisor – mondta a veolnak Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere. – Nagyon sok állatos jött el, és érzésem szerint érkeztek olyanok is, akik csak azért jöttek, hogy megnézzék, érdemes-e ide a jövő hónapban eljönni.

Sokféle pálya ingyenesen

Átadták a 800 méteres rekortános futópályát, a szabadtéri edzőparkot, a terepkerékpáros élménypályát, a műanyag oktató síés hófánkpályát, valamint a görkorcsolyapályát a balatonfüredi Forrás Sportparkban a minap. A pályák használata ingyenes. Bóka István polgármester megnyitójában felsorolta a sportolási lehetőségeket, majd kiemelte, a későbbiekben közösségi teret is szeretnének létrehozni a parkban, illetve kiépítik a világítást a pályák mentén, és folytatják a parkosítást, a növények elültetését – számol be róla a megyei napilap hírportálja

Madárodúkat helyeznek ki

A madarak és fák napja alkalmából az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma madárodú-kihelyezést és -megfigyelést szervez a Zirci Ciszterci Arborétumban – olvasható a Naplóban. A találkozó május 13-án 10 órakor a ciszterci látogató­központ bejáratánál lesz, az érdeklődőknek Kovács Attila ornitológus tart előadást. Előzetes jelentkezés szükséges. Az érdekesnek ígérkező program eső esetén elmarad.

Új közösségi helyszín Kemeneshőgyészen

A község önkormányzata még 2022 tavaszán nyújtott be pályázatot a Leader Vidékfejlesztési Program keretében egy közel 10 millió forint értékű rendezvény- sátor beszerzésére. A nyertes pályázat át­adását a Tavaszköszöntő ünnepség keretében rendezték. Az üstben fortyogott a babgulyás, sült a csülkös lángos, és a májusfa is a helyére került a Radó-kastély udvarán, amikor Kovács Tamás polgármester és Horváth Zoltán, a Gemara­SK Vidékfejlesztési Egyesület elnöke köszöntötte a rendezvényen megjelenteket. A polgármester beszédében elmondta, a település fejlődésének egyik legfontosabb pillére és legfőbb forrása egy összetartó, aktív és együttműködésre kész faluközösség. Bízik abban, hogy a most felállított sátor az itt élő emberek egyik fontos találkozási pontja lesz, ami lehetővé teszi a közösségi kapcsolatok további építését, illetve szorosabbá tételét – írja a veol.hu.

Sikeres vívóverseny Tapolcán

Összesen 17 tapolcai vívó lépett pástra a szolnoki országos utánpótlás párbajtőr-megmérettetésen. A Veszprém vármegyei város klubját erősítő fiatalok kilenc érmet szereztek. Keszler Dávid edző tájékoztatása szerint a gyerekek felkészülten érkeztek Szolnokra és nagyot küzdöttek. – Mindenki koncentráltan és fegyelmezetten vívta végig a versenyét. Volt olyan vívó, aki délelőtt 10 órakor már a páston állt, és 20.30-kor még vívott. Nagyon sikeres hétvégét zártunk. Rá is fért a gyerekekre a siker, pluszmotivációt kaptak a folytatáshoz, mert látják, hogy a befektetett kemény munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Ráadásul ezek a többnapos versenyek kiváló csapat­építők is egyben, szuper kis közösség alakult ki a gyerekek között – számol be róla a megyei napilap.

A füredi hölgyeké lett a bajnoki bronzérem

Idén is harmadikként végzett a röplabda Extraligában a Szent Benedek RA csapata, amely izgalmas meccsen biztosította be a bronzérmet, idegenben nyerte meg a Nyíregyháza elleni párharcot. Nyíregyháza–SZBRA 2-3 (18, -19, 23, -16, -12). A hazaiak remekül kezdtek, és az első szettet voltaképpen könnyedén nyerték meg a sokat hibázó fürediekkel szemben (25-18). A Szent Benedek elkapta a fonalat, a Nyíregyháza pedig nem tudta követni, magabiztos játékkal egyenlítettek a Balaton-partiak (19-25). A negyedik szettben a Füred volt koncentráltabb, rutinosan játszva haladtak előre a vendégek, és be is húzták ezt a játékrészt (16-25). Jöhetett a mindent eldöntő ötödik etap. A Füred már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést és a bronzérmet – írja a veol.hu.