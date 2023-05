A tagtelepülések polgármestereik, alpolgármestereik által képviseltették magukat az eseményen. Mivel Nyárád, Kiscsősz, és Pápateszér egyaránt a szervezet tagságába tartozik, ennek köszönhetően kaptak lehetőséget a háromnapos programsorozat közös megvalósítására. A találkozó kiemelt célja a vidék és a fogadó falvak kultúrájának, lehetőségeinek, jó gyakorlatainak megismerése, emellett az ország különböző vidékein lévő települések vezetőinek gondolatcseréje, tapasztalataik megosztása – tudtuk meg Kovács Norberttől, Kiscsősz polgármesterétől.

Halász János, a VFSZ elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a szervezet legkisebb tagtelepülései szervezték a programsorozatot, akik méretükben messze elmaradnak az Szövetség nagyvárosaitól, de értékeket képviselnek. Az első napon a három település közösen mutatkozott be kiállítással, értéktári bemutatóval, illetve megjelentek a térség őstermelői, akik helyi értékeket mutattak be, finomságokkal kínálták a vendégeket. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület fejlesztései révén létrejött közösségi helyszíneket, környezeti helyeket körsétán mutatta be Kovács Norbert. Nyárád és Pápateszér értékasztalait a Kultúrpajtában mutatták be.

Az est a helyi gasztronómia különlegességeiről szólt, melyeket a helyi közösség tagjai készítettek és szolgáltak fel. Nem maradhatott el a kiscsőszi nyújtott kőtt, és a Somló kiváló borai sem. A kiscsősziek közössége műsorral örvendeztette meg a vendégeket. A vidi Kovács Réka és Bendegúz felcsíki népzenét játszott, Császár Dominik és Császárné Borzavári Róza Kovács Borbálát és Benedeket segítette egy közös bakonyi népdalos produkcióban. A Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes fergeteges szászcsávási táncának hangulatát tovább fokozta a helyiek kalotaszegi legényese, majd a Bozót Néptáncegyüttes iszkázi tánca.

Másnap szakmai előadásokat hallgathattak a résztvevők. Kis Domonkos Márk ügyvezető a Déryné Program aktualitásairól, új iskolaszínházi kezdeményezéséről beszélt. Vojtkó Ferenc a települések számára kifejlesztett közösségi applikációt mutatott be. Bodrogi Richárd, a TEMPUS Közalapítvány főigazgatója részletes ismertetőt tartott a pályázati lehetőségekről. Hoffman Péter, a HOFEKA vállalat cégvezetője az energiatakarékos, intelligens közvilágítási lehetőségekről tartott előadást, melynek végén nagy meglepetésre felajánlásként közölte, hogy a cég megajándékozza Kiscsőszt a teljes közvilágításának megfelelő mennyiségű energiatakarékos lámpatesttel. Nagy érdeklődés kísérte Dukai Miklós önkormányzati államtitkár előadását, aki a partnerség szándékáról biztosította a jelenlévő polgármestereket. Halász János elnök röviden ismertette a Városok Falvak Szövetsége programjait, terveit.

Az előadásokat követően Nyárádra utaztak a vendégek, ahol megismerhették az ország egyik legkülönlegesebb trófea kiállítását, melyet a Kozma család bocsátott a település rendelkezésére. Kozma Sándor tárlatvezetése mellett különleges fajokat ismerhettek meg a látogatók, ezt követően egy bemutató filmet vetítettek. A vendégekhez időközben csatlakozott Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, és a nyárádi születésű Kontrát Károly országgyűlési képviselő is. Pajak Károly polgármester büszkén mutatta be a helyi szövetkezet által termelt élelmiszereket, a termelési helyszíneket, az állattartás tereit, majd a kiválóan működő saját kisboltjukba vezette vendégeit.

A kiadós, helyi termékekből készült ebédet követően Pápateszér volt az új úti cél. Völfinger Béla polgármester a felújított Polgármesteri Hivatalban mutatta be a falu kisfilmjét. A település életét meghatározták az itt található malmok, melyek számukban Pápát is felülmúlták. Egy helyi vállalkozó által megmentett malom megtekintése volt a nap záró állomása, melynek gyönyörű környezete és az itt hallott tudományos előadás is segített a nap kiteljesítésében. A három település méltó gazdája volt a nagy jelentőségű találkozónak.