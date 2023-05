A beszélgetés során sok olyan témáról lesz szó, amiket nem biztos, hogy racionális módon kell megközelíteni, mert Németh András esetében mindig középpontban áll a spiritualitás – szerinte ez már csak azért is fontos lehet, mert napjainkban talán túlságosan is nagy szerepe van a praktikusságnak, a céltudatosságnak, karriernek, amik aztán könnyen eredményezhetik az emberi kapcsolatok elszürkülését, akár a kiüresedését is. András szerint érdemes rendszeresen és tudatosan lassítani a mindennapos életritmust, elmélyedni saját gondolatainkban, ezzel jobban megismerni magunkat; hasznunkra válik, ha észrevesszük és megbecsüljük az apró örömöket, az életünk kis szépségeit.

Ez a VEOL Podcast Pódium 15. adása. A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.