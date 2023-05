A VEB2023 EKF Zrt. 800 millió forintos keretösszegre kiírt pályázatán a Historia, az Oliva és a Betekints szállodák nyertek támogatást, a beruházások értékének mintegy felét saját forrásaikból fedezték a befektetők. Május 18-án mutatták be az utóbbi szálloda új Prémium szárnyát, ahol megjelent Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula polgármester és Brányi Mária alpolgármester (mindhárman Fidesz-KDNP).

Ovádi Péter lenyűgözőnek találja a zöld környezetre nyíló kilátást

Fotó: Benkő Péter

A tavaly májusban elkezdett építkezést idén áprilisra fejezték be. A legkisebb szoba mérete is legalább 25 négyzetméter, de készültek nagyobb de luxe szobák terasszal, erkéllyel. A szintek megközelítése lifttel is lehetséges. A Betekints komplexum tulajdonosa, Márkus László szerint már 2016-ban megszületett az ötletük, ami most vált valóra az EKF-pályázat révén. Terveiket nem vetették el, a minőségre törekedtek, a szálláshely üzemeltetését, a foglalás rendszerét, a bejutást korunk szintjére emelve – a vendég akár online is beléphet a szobákba. A veszprémi kézilabdaklubbal 26 éve működnek együtt, apartmanjukban a klub vendégcsapatai számára is elhelyezést nyújtanak.

A helyi szolgáltatók nyújtotta magas minőség hosszú távon a város érdeke is – fejtette ki Porga Gyula

Fotó: Benkő Péter

Porga Gyula emlékeztetett, 2010-ben indítottak egy városmegújítási programot, melynek gyümölcseit most sikerül learatni. Kiemelte, nem mindegy, hogyan szolgálja ki a 21. században Veszprém az ide érkezőket, de ebben mindig számíthatott az önkormányzat a helyi szolgáltatókra. Az ő bátorságuk, a kiszolgálásban nyújtott magas minőség hosszú távon a város érdeke is – fogalmazott.

Müller Mihály, a VEB2023 EKF sajtófőnöke Markovits Alíz, a VEB2023 Zrt. vezérigazgatója gratulációját tolmácsolva elmondta, odafigyeltek, hogy a támogatások jó helyre kerüljenek. Külön öröm számára, hogy egy új okos épülettel gazdagodott Veszprém, olyannal, melynek dekorációit például a mesterséges intelligencia segítségével hozták létre. Jó kiegészítése ez hagyományainknak, joggal számíthatunk rá, hogy a magas szinten kiszolgált vendégek több napon át a városban maradva részt vesznek eseményeinken.

A tájékoztatókat követően a meghívottak és a sajtó képviselői bejárták és megtekintették a Betekints új szárnyát.