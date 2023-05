Párbeszéd és béketárgyalás

Veszprém vármegye nagyon fontos szerepet játszik a magyar gazdaság növekedési pályán tartásában – mondta Szijjártó Péter, aki interjút adott a Naplónak. A külgazdasági és külügyminiszter a TLC Kft. litéri üzemének átadására érkezett, az interjúban azonban vármegye gazdasági helyzete és az EKF kulturális programjai mellett a világpolitikai aktualitásokra – beleértve az orosz–ukrán konfliktust és a nyugat-balkáni térség európai uniós integrációját – is kitért. Az interjú a Veszprém vármegyei napilap hírportálján, a veol.hu-n is olvasható.

Támogatással fejlődnek

Ötmillió forintot nyert a pénzesgyőri egyházközség temetői infrastruktúra-fejlesztésre, így térkövezett járdákat alakíthattak ki a sírkertben. – A kistelepüléseknek saját erejükből nem lenne módjuk jelentősebb fejlesztésekre, ezért segít a kormány ebben a Magyar falu programmal is – szögezte le Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a temetői gyalogutak átadásán. Véber Arnold polgármester arról beszélt, hogy a helyieknek éppúgy fontos közösségi terük a sírkert, mint más intézményeik, és egy település közösségének fokmérője, milyen állapotú az a hely, ahol elhunyt hozzátartozóik emlékének ápolásáról gondoskodnak. A faluvezető meggyőződése, hogy a Magyar falu program pályázati támogatásai révén maradhat fejlődő- és versenyképes a vidék, ezért hálás a kormánynak – olvasható a Naplóban.

A zene ezer színe

Három nap alatt hetvennél is több koncertet adnak a MusiColours Zenei Fesztiválon helyi, valamint hazai és külföldi együttesek. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban tartott eseményre tíznél több országból mintegy ezer zeneiskolás növendék érkezett Veszprémbe és a térségbe – adta hírül a veol.hu. A nyitógálán a Mendelssohn Kamarazenekar koncertezett Kováts Péter karmester vezényletével, Vivaldi c-moll furulyaversenyében Ajna Maros furulyaművész játszott szólót. A fesztiválon a nagy létszámú szimfonikus zenekartól a folktrióig, a hatvantagú kórustól a rockbandáig számos zenei stílus képviselteti magát. A fellépő kórusokban és zenei együttesekben jellemzően 12–25 év közötti fiatalok muzsikálnak. A külföldi és hazai fellépők mellett helyi együttesek is bemutatkoznak a háromnapos rendezvényen, amelynek programjai ingyenesen látogathatók.

Balaton-parti fieszta a hal és a bor jegyében

Immár 21. alkalommal szervezték meg a hal- és borünnepet Balatonfüreden, melynek Nagy István agrárminiszter a fővédnöke, hangzott el a megnyitón a Tagore sétányon. A május 26–29-ig tartó rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a balatoni halakra, a helyi és országos borosgazdákra, a vendéglátókra. Kontrát Károly országgyűlési képviselő az ünnep kapcsán a balatoni települések összefogását, a gazdag rendezvényeket emelte ki, majd beszélt a tó értékeiről, szépségéről. Bóka István polgármester aláhúzta, a mostani egy igazán fontos ünnep a Balatonnál, hiszen két ősi mesterséghez kapcsolódik, amelyek évszázadokon keresztül a legfontosabbak volt a parti települések életében. Az ünnep szép pillanatát adta, amikor Korzenszky Richárd emeritus perjel ünnepi áldást mondott, melyben kitért egyebek mellett az élet értelmére, a szeretetre, összefogásra, tisztességre. A hal- és borünnepen bemutatkoztak a hazai nemzeti parkok a sétányon – számolt be róla a Napló.

Komatál az újszülöttnek

Tótvázsonyban 2014 óta működik a komatálvitel hagyománya: minden tótvázsonyi és kövesgyűrpusztai újszülöttet megajándékoznak egy komatállal – számolt be a veol.hu-nak a szép tradícióról Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke. Fontos, hogy maga a tál is valós, azaz egy erre az alkalomra készített cserép levesestál. Szendrei Szilárd arról is beszélt: lehet, hogy nincs már olyan nagy szükség erre, mint a régi időkben, de az elmúlt 10 év általuk átadott 123 komatáljában a közösség örömét vette észre mindenki. Cél volt az is, hogy a térség településein megtalálják a kapcsolódási pontokat.

Kitáncolták a májusfát

Az első hagyományteremtő pünkösdi májusfa-kitáncolást tartották szombaton a balatonedericsi Szent József Római Katolikus Közösségi Ház udvarán. Az egyházközség eseményére délután Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is ellátogatott, és megtekintette a felújított épületet és a szomszédos templomot. Stadler László Dezső atya a templom előtt elmondta, hogy annak apszisa 14 millió forintos pályázati támogatással újult meg mostanra. Az eseményen a hittanra járó gyerekek szülei segítették a májusfa kivételét, ahogy korábban az állítást szintén. Az egyházközség tagjai pedig főztek a résztvevőknek a helyszínen, és este táncos mulatsággal, a Yesterday zenekar koncertjével zárult a nap – olvasható a Naplóban.

Virágpalántákat is kaptak az óvodások

Az Iskolakertekért Alapítvány mentor intézményeként óvodakerti nyílt napra várta az érdeklődő pedagógusokat, civil szervezetek tagjait és a gyermekek hozzátartozóit az ajkai Hétszínvirág óvoda közössége május közepén. Magyar Éva óvodavezető-helyettes a veol.hu-nak elmondta, hogy nevelési céljuk a Zöld Óvoda követelményrendszerének megfelelő működés, az egyéni képességek kibontakoztatása. Számos eredményük közül legbüszkébbek az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére 2017-ben, ugyanebben az évben nyerték el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye elismerést, valamint Óvodakert-mentor címmel is büszkélkednek. Az óvodakert része a veteményes, a gyümölcsös, a gyógy- és fűszernövénykert, a madárbarát rész és a komposztáló. A szervezők az egészséges életmód jegyében az óvodakert terméséből készített ételekkel látták vendégül a résztvevőket.

Merjük a kezünkbe venni az életünket

Krisztus mennybemenetelének ünnepén Veszprém-Jutaspusztán, a Templom-dombon tartott szabadtéri szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, működtetője. A két információ együtt fontos, hogy kiderüljön, miért éppen ebben a városrészben misézett Csaba testvér, és miért láttuk a hallgatóság között a Veszprémi Szakképzési Centrum SÉF iskolájának több oktatóját. A magyarázat: a SÉF korábbi igazgatója, Mayer Gyula és a tanári kar több tagja évek óta ápol baráti kapcsolatot az alapítvánnyal, rendszeresen járnak Erdélybe. Addig ismerkedtek, amíg létrejött egy megállapodás képzési együttműködésről. Ennek jegyében, amint akkoriban a Napló is megírta, tavaly ősszel tizenkilenc fiatal erdélyi szakember érkezett Veszprémbe, hogy egy ágazati alapvizsga után a vendéglátós szakmával a gyakorlatban is jobban megismerkedjen. A képzésre is Csaba testvér hozta el Veszprémbe a fiatalokat, és most, a vizsgára is megérkezett, kíváncsi volt az eredményre, s egyúttal, mivel éppen Krisztus menny­bemenetelének ünnepe volt az előző nap, Jutaspusztán, a Templom-dombon találkozott védenceivel és a hívekkel helyből, Veszprémből – adta hírül a Napló.