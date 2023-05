A városlakók örömére

Fejlesztések sorát adják át Veszprémben a következő napokban-hetekben. A beruházásokban nemcsak az a közös, hogy nagy részük a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. támogatásával készült el, hanem az is, hogy hosszú évek vagy évtizedek óta elhagyatott, rossz állapotú terek és épületek újultak meg, kapnak új funkciót – adta hírül a Napló. Rövidesen ismét élettel telik meg a 19. század közepén épült Ruttner-ház, a Jókai utcában található patinás épület. Május 5-én megnyitja kapuit a város legnagyobb szabadtéri rendezvényhelyszíne, a több mint négyezer látogató befogadására alkalmas Gyárkert Kultúrpark. Május 8-tól vehetik birtokba az emberek a város új zöldterületét. A Szent Miklós-szeget, a Csermák Antal Zeneiskola és a Laczkó Dezső Múzeum körüli területeket, valamint az Erzsébet sétányt is érintő fejlesztés 3,1 hektáron kezdődött el 2021 legvégén. Május 12-én adják át a volt gyermekkórház felújításával létrejövő ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központot, ami különböző mozgásformákat űző csoportoknak ad majd otthont.

Apró kockák bűvöletében

Minőségi időt töltöttek együtt Ajkán a családok a Balaton–Bakony Kocka Klub tagjainak Lego-gyűjteményéből nyílt kiállításon és játszóházban hétvégén. A kosárlabdacsarnokban péntek reggeltől vasárnap estig várták a látogatókat. Az intézmény tágas előterében láthatták az érdeklődők a tematikus kiállításokat, őslényeket, katonákat, hajókat, járműveket, valamint egy hatalmas várost, körbefutó vonatokkal. A csarnokban játszóházat rendeztek be. Az egyik asztalon 25 ezer sötétzöld Lego-elemből építhetett mindenki – olvasható a veol.hu-n.

Hagyományőrző nap puskaropogással

Dobó István szobrának megkoszorúzásával kezdődött május 1-jén reggel a Dobó-nap a tapolcai Dobó István-lakótelepen a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében – számolt be róla Veszprém vármegye napilapja. Az egész napos program minden korosztálynak jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást tartogatott. Nagy érdeklődésre tartott számot a középkori gyalogos harcművészeti bemutató, majd még nagyobb figyelem kísérte a második világháborús hadijátékot. Volt harcjármű-, fegyver-, egyenruha-, katasztrófavédelmi és rendőrségi bemutató is, valamint a toborzóponton napjaink honvéd­sége is az érdeklődők rendelkezésére állt. A program májusfaállítással és a Kinizsi Táncegyüttes táncházával zárult.

Leendő katonadiplomaták

Felkészülésük részeként Pápára, az MH 47. Bázisrepülőtérre látogattak a katonadiplomáciai váltásra készülők. A honvedelem.hu beszámolója szerint Gadó Imre alezredes, a katonai szervezet parancsnokhelyettesének tájékoztatóját követően a Nehéz Légiszállító Ezred vezetés­irányítási század diplomáciai ügyintézői nyújtottak betekin­tést a tizenkét nemzeti szervezetnél folyó katonadiplomáciai munkába. A látogatás részeként a csoport tagjai megtekinthették a Boeing C–17 Globemaster III nehéz szállítógépet, majd megszemlélhették a repülőtéri légi forgalmi irányítóközpont működését is – adta hírül a veol.hu.

Posta helyett mobil szolgáltatás

Amióta tavaly novemberben Káptalanfán is bezárt a postahivatal, egészen másként kell intézni az ügyeket. Ez tény, de az egyes sajtóorgánumokban felröppent hír, miszerint tíz percet ad a posta, hogy egy falu lakói átvegyék a hivatalos leveleiket, nem igaz. A tízperces időkeretbe szorított átvételről szóló hír a hivatalos levelek, küldemények kézbesítésére vonatkozik, ami valóban kényelmetlenséget okozhat, ám elfoglaltság esetén felhatalmazással a személyes megjelenés elkerülhető. Erről a település polgármestere, Csordás Gáspár beszélt a Napló érdeklődésére. Egy tapolcai mobil postás gépjármű gondoskodik Káptalanfa, Bodorfa és Nemeshany ellátásáról, hiszen korábban ezen a három településen egy postahivatal működött. Káptalanfa mintegy 800, Nemeshany 370, Bodorfa 80 lakossal rendelkezik, ők a postai küldeményeket házhoz kapják. Ilyenkor a feladás is lehetséges, legyen szó csomagról vagy éppen befizetendő csekkről. Egy másik, Devecserből érkező postás autó 8.40-től 9.20-ig fogadja a befizetéseket, csomagokat szintén az egykori káptalanfai postahivatal előtt. A tapolcai autó 11.20-tól 11.30-ig van Káptalanfán, Bodorfán 9 órától 9.20-ig, Nemeshanyban pedig 10.40-től 11 óráig.

Véget ért a filmünnep

A pápai születésű Kocsis Tibor Sissi zsiráfjától a biodómig című filmje kapta Pápa város díját a III. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon. A Fővárosi Állatkert története hű lenyomata Magyarország és Budapest történetének. Vajon ugyanazt jelentette-e az állatkert ünnepélyes megnyitása 1866. augusztus 9-én dédapáinknak és dédnagyapáinknak, mint ma nekünk és gyermekeinknek? A dokumentumfilmben eddig soha nem látott archív felvételek, fotográfiák segítségével mutatták be a közönségnek a Fővárosi Állatkert első száz évét. A rendező Kocsis Tibor azt mondta, ez volt az első olyan fesztivál az életében, ahol mint meghívott vendég vett részt. Az már csak hab a tortán, hogy mindez épp szülővárosában történt meg – számolt be róla a veol.hu.

Lelkiség, humanizmus és vallásos gondolatok

Szép számban gyűltek össze Cs. Pataki Ferenc költői estjére barátai, családtagjai, tisztelői, költőtársai és az érdeklődő versbarátok Veszprémben – adta hírül Veszprém vármegye napilapja. Cs. Pataki Ferenc műszaki pályáról került a költészet mezejére. Irodalmárok számtalanszor biztatták, segítségüket felajánlva egy verseskötet kiadására, ezt 75. születésnapjára tervezi összeállítani, negyed század alkotásaiból, mert első költeménye 50. születésnapján jelent meg. Nívós folyóiratok közölték verseit, így a Vigília, a Vár Ucca Műhely, a Vár és a Lidércfény.

Az alkotás öröme

A Devecseri Képzőművész Alkotókör Kaleidoszkóp 4. címmel nyitotta meg legújabb kiállítását a Kastélykönyvtár Galériában. Az érdeklődőket az intézmény vezetője, Füstös Zsuzsanna köszöntötte. A tárlatot Oszkai Réka, a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója nyitotta meg. A szakkör munkáját bemutató vezető, Trombitás Veronika elárulta, hogy nagyon büszke a tagokra, hiszen az idősebb generációtól a legfiatalabbig itt mindenki jól megfér egymás mellett, és észrevétlenül adják át egymásnak a tudásukat. A tárlaton Albertné Bap­tsán Éva, Csarmaszné Réfi Erika, Gombosi Lászlóné Mariann, Kovács Noel, Kristonné Szalay Judit, Szűcs Wagner Magdolna, Trombitás Veronika, Trombitás Zsófia, Ványa Magdolna alkotásait mutatják be – olvasható a veol.hu hírportálon.