Milyen előnyei vannak a társasjátékoknak ebben a „rohanó világban”?

Amellett, hogy a társasjáték ugyanúgy felkínálja a nem véletlenül egyre vonzóbb eszképista élményt, azaz a világból való kiszakadás élményét, nem rugaszkodik el teljesen a valóságtól, hiszen meghagyja nekünk a társaságot, az emberi viszonyokat. Úgy érzem, hogy a társasjátékok mai népszerűsége egyfajta „evolúciós válasz” az elidegenítő elektronikus készülékek dominanciájára: az emberek jó része így tiltakozik (kimondatlanul is) a készülékek hatalma ellen.

Mióta foglalkozol társasjáték fejlesztéssel és honnan jött a késztetés, hogy a zenei pálya helyett - vagy mellett - ezzel foglalkozz?

A külső szemlélő számára az én színeváltozásaim sokkal jelentősebbeknek tűnnek, miközben belülről ezek lassú folyamatok, nincsenek markáns határvonalak az egyes „korszakok” között. Még javában zenészként, zenei producerként éltem az életemet, amikor számítógépes játékok készítésébe is fogtam, és hasonló átmenettel álltam neki a könyvek írásának, majd a társasjátékok készítésének. Ezek részben folyamatosan jelen lévő vagy lappangó tevékenységek, amelyek akkor kerülnek előtérbe, ha a másik, főfoglalkozásnak kikiáltott tevékenység kissé háttérbe szorul. Társasjátékot túlzás nélkül gyerekkorom óta készítek. Egy igen nagy szabású kutatómunka eredményeként 2011-ben már megjelent egy táblás játékokkal foglalkozó könyvem, és mindehhez képest 2016-ban volt először a boltokban saját, európai típusú társasjátékom. Azóta főként ezzel foglalkozom, de nem biztos, hogy örökké megmaradok ezen a platformon. Egyelőre nagyon élvezem, és rengeteg ötletem, elérendő célom van még.

Eddig milyen típusú és hány játékod jelent meg? Melyik ezek közül a legkedvesebb?

A mai napig kereken egy tucat játékom jelent meg, ebből négy nemzetközi kiadvány. És túlzás nélkül mindegyiket különösen kedvelem valamiért – annak dacára, hogy a megjelent játékaimmal játszom a legkevesebbet, de ez nyilván érthető, a fejlesztések folyamán erősen jóllaktam velük. Mindegyiknek van olyan tulajdonsága, ami miatt különlegesnek tartom, de talán az is természetes, hogy a legjobban mindig a legutóbbi megjelenésének örülök. Így most talán ez a Nomad, amit kiemelnék.

Hogy látod a világban és Magyarországon a társasjátékozás helyzetét, jövőjét?

A társasjátékozás népszerűsége jelenleg a zenitjén van, és ezért akár lehetnék teljes mértékben derülátó is, de megvallom, van ennek a helyzetnek árnyoldala is. A sikeres területeken a piacnak mindig van egy természetesnek mondható, mindamellett önpusztító reakciója, és ez a dömping, azaz a minőség ellen mozgó mennyiségi kiadás. Épp az tűnik, illetve tűnhet el hosszú távon ebből a műfajból, ami olyan megbízhatóvá tette; manapság a kiadók sokkal kevesebb munkát, tesztalkalmat és gondos tervezést ölnek bele a kiadványokba, és ezzel a legjobb, patinás nevű szerzők tekintélye is sérül, hiszen a korábbi, mérnöki precizitás helyett felütötte a fejét a kapkodás, a kidolgozatlanság. Cserébe viszont nem kapunk semmit: a tárasjátékok hosszú szavatossági idővel rendelkező termékek, jellemzően évek, sőt évtizedek után is tökéletes élvezetet jelentenek, de a piac, a megrövidült „polcidő” itt is a régi eldobására, félrehajítására, és mindenáron az új vásárlására buzdít. Tehát kevesebb jó játék helyett sok gyengébb jut a vásárlóknak. Ezek a folyamatok Magyarországon, ezen az amúgy is sajátos és meglehetősen apró piacon még súlyosabb rombolást képesek végezni. Furcsa ezt mondani, de a jelenlegi gazdasági válság talán jótékony változást hoz – bár ennek egyelőre még nincs jele.

A számítógépes játékok nem veszélyeztetik a társasjátékozást ?

A számítógépes- és egyéb elektronikus játékok mindent uralnak, főképp a gyerekeket és a fiatalokat. Egyelőre nincs semmiféle kihívója ennek a hatalomnak – a társasjáték is gyenge ehhez. Ám ez a műfaj nem is feltétlenül a másikkal szemben helyezi el magát. Meglehetősen más élményt adnak a társasjátékok, mint említettem, sokkal emberibb, sokkal kézzelfoghatóbb, jó értelemben földhöz ragadt vagy valós élményt. Ez önmagában nem jobb vagy rosszabb. Megférnének egymás mellett. A számítógépes és elektronikus játékokkal elsősorban a függőség kialakulása a probléma, amely ellen viszont igenis küzdeni kell. A társasjáték nem ad olyan könnyen jutalmakat – a hatásmechanizmusa sokkal inkább hasonlít az életben tapasztalható folyamatokéra. Épp ezért függőséget sem alakít ki, viszont csak azokat tudja „átcsábítani az ő oldalára”, akik még egyébként sem kötelezték el magukat.

Országos roadshowra indultál a társasjátékaiddal. Mi ezzel a célod?

Ha közelről tekintünk erre a vállalkozásra, akkor pusztán a két aktuális játékom speciális promóciójáról van szó. Azonban a mögött sokkal több van – ennyi idősen nem vállalkoztam volna ilyen nagy feladatra pusztán egy kis reklám miatt. A hazai szerzők Magyarországon sajátos helyzetben, egyértelmű hátrányban vannak. Minden ország különös becsben tartja a saját alkotóit – ez itthon egyáltalán nem jellemző, sőt. Mindamellett nem a jól ismert nemzeti karaktert szeretném megváltoztatni – ez bizony szélmalomharc volna –, de megpróbálom kinyitni azt a lehetőséget, hogy a találkozók révén más pozícióba helyezzük, egyenesen személyes ismerőssé tegyük az alkotókat. Most először sikerült egyetlen összefüggő hálózatként tekinteni a hazai társasjátékos klubokra, és most először látom, hogy a hátrány előnyre fordítható, hiszen egy német játékszerző műve ugyan a nemzetközi „hype” miatt népszerű lehet hazánkban is, de ő sosem fog ellátogatni egy magyar kisváros művelődési házába, hogy személyesen tanítsa meg a játékát. Biztos vagyok benne, hogy idővel mások is követni fogják a példámat.

Látsz különbségeket a vidéki és budapesti társasjátékos szokások között?

Csak annyiban, amennyiben a vidéki és budapesti emberek között. A kedvesség és a türelem tekintetében a vidék mindig is a főváros előtt járt, és ez most sincs másként. Csupa kellemes élmény ért eddig, mindenhol nagy szeretettel és nyitottsággal fogadtak.

Milyen játékon dolgozol épp? Milyen témájú, illetve mechanizmusú játék lesz a következő játékod?

Rám jellemző, hogy egyszerre több játékon is dolgozom, és ez most sincs másként. Különböző fázisban három projekt is az „asztalon van”, miközben további, már kész játékok megjelenését kell előkészítenem, és lám, megint más játékok utóéletével is foglalkozom. Azt végképp nem tudom, hogy a közönség számára melyik lesz a következő játékom (talán a Merchants of Buda, amelyet a német Queen Games számára készítettem), de a mai napon épp a Twilight City munkacímű játékom aktuális prototípusát készítettem. Ez egy steampunk környezetben játszódó tablóépítő játék lesz, ha egyszer elkészül, a tematikája pedig egy nagyvárosi partizánmozgalom az elnyomó hatalom ellen.

Van bármilyen kötődésed élményed Veszprémhez?

Veszprémhez elsősorban koncertélményeim társulnak, de azok a legjobbakból. Egyrészt a sorozatos fellépések az Olivában, aztán egy rossz előjelek ellenére kiválóan sikerült Utcazene Feszitvál buli, és végül az utolsó nagykoncertem a Rozé, Rizling és Jazz Napok színpadán 2013-ban. Bízom benne, hogy Veszprém nem csak a zenész Pierrot-t, de a játékkészítőt is hasonló szeretettel fogadja majd, május 14-én, vasárnap 10 órától a Családi Társasjáték Egyesület által szervezett programon a Hangvillában.