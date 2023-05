Majálisra éheztek a veszprémiek

Rég nem látott tömeg gyűlt össze Veszprémben a Kolostorok és kertek rendezvényterületén meghirdetett majálison, ahol hamisítatlan vidámparki hangulat jellemezte a napot – olvasható a veol.hu-n. Kora délelőttől késő délutánig hömpölygött a tömeg a völgyben, de ki lehetett volna tenni a megtelt táblát a Népmesék játszótérre is. Jó volt látni, hogy ilyen nagy számban gyűltek össze az emberek, hogy közösen, egy helyszínen jól érezzék magukat, ehhez pedig nem volt szükség színpadi produkcióra sem. Nagy hangsúlyt kapott a családi mókázás, volt ugrálóvár, körhinta többféle méretben, illetve a dodzsem is nagy sikert aratott. A kisebbek kipróbálhatták a pónilovaglást, de sokan saját játékkal, tollaslabdával érkeztek, vagy csak a fűben pihentek, beszélgettek.

Karnevál és egy hétig tartó tánc

Több szempontból is rendhagyó volt az idei Veszprémi Egyetemi Napok, de szórakozásból és ünneplésből nem volt hiány. A XXX. VEN-en az első naptól kezdve az utolsóig úgy éreztük magunkat, mint egy véget nem érő karneválon – számolt be a Napló tudósítója a napilap hasábjain az elmúlt napok eseményeiről. Az ünneplés tetőpontja pénteken érkezett el, amikor megválasztották a 2023-as VEN diák rektorát, aki nem más lett, mint Bruckner Dániel, vagyis Brukifer. A hétvégén a VEN keretében színpadra állt a Kelemen Kabátban, Azariah, az Anna and the Barbies és a Kowalsky meg a Vega is, de újdonság volt a színpadi produkciók sorában, hogy a VEN helyet adott a helyi együtteseknek is. Ennek köszönhetően láthattuk a színpadon a Tengeri Püspököt, Zellát és az SMS zenekart is, vasárnap pedig a Dogs n’ Rosest és a Sabbathicalt. Az utolsó napon DaveLogan húzta a talp­alávalót hajnalig.

A szőlő és a bor ünnepe

A Szent György-hegyi napok zárónapján minden alkalommal vidám, zenés felvonulást tartanak Hegymagasról a Lengyel-kápolnáig. Idén sem történt ez másként, vasárnap délelőtt indult útjára a menet a szőlő és bor ünnepén – írja a Veszprém vármegyei hírportál, a veol.hu. Az immár 28. alkalommal megrendezett a Szent György-hegyi napok felvonulását ezúttal is Péni Béla karnagy és a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar vezette fel a hegyre. A menetben a borrendek, az önkormányzatok képviselői, néptáncosok és a borkedvelők kaptak helyet. A Lengyel-kápolnánál szabadtéri szentmise és borszentelés várta a felvonulókat. A finom borok, a jó társaság és a napos idő pedig megalapozta a jó hangulatot a szőlő és bor Szent György-hegyi nagy ünnepén.

Natúr borokat kóstolgatott a miniszter

Immár harmadik alkalommal rendezték meg hétvégén a III. Natúr Sümeg borászati szakmai rendezvényt a barokk kisvárosban. Magyarország szinte minden borvidéke képviseltette magát a Natúr Sümeg rendezvényen – adta hírül a Napló. Rajtuk kívül érkeztek borászatok a Felvidékről, a Szerémségből és a Partiumból is a püspöki palotában tartott, jelentős érdeklődés által kísért rendezvényre. Nagy István agrárminiszter is tiszteletét tette, és beszédében elismeréssel szólt a sümegi kezdeményezésről. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Agrárminisztérium kiemelten kezeli a biológiai sokféleség megőrzését és az ökológiai gazdálkodás támogatását.

Diákokkal őszintén az első Szabad órán

Új programot szervezett diákok számára a pápai Jókai Mór Művelődési Központ. A Szabad óra elnevezésű programsorozat első foglalkozását a Chatrománcoktól az offline kapcsolatokig címmel hirdették meg – számolt be a veol.hu a kezdeményezésről. A Fellner udvarban vezetett programon Csikós Borbála ­coach, tanár és Mágocsi Barbara végzős diák segítségével az ismerkedés témakörét járták körbe a résztvevők, interaktív és nem kevésbé szókimondó, provokatív módon. Csapatfeladatokkal és szituációs játékokkal vonták be a diákokat a beszélgetésbe, de néhány perc után a hely hangulata és a közösség oldotta a gátlásokat, a fiatalok bátran kifejezték véleményüket, gondolataikat, tapasztalataikat a témáról.

Májusfaállítás, felvonulás a belvárosban

Felvonulással, színes léggömbökkel, helyi művészeti csoportok műsorával ünnepelték május elsejét Ajkán, az Agorán – olvasható a Naplóban. Reggel az Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet tagjai osztogatták a színes léggömböket. A téren színes szalagokkal díszítették a májusfát, amelyet az évek során összeszokott, fiatal férfiakból álló csapat néhány mozdulattal felállított. Ajka önkormányzata nevében Pék Attila képviselő köszöntötte a megjelentek népes táborát. A köszöntőt követően az óvodásokból álló Kösöntyű néptánccsoport tagjai adták elő műsorukat, majd az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar tagjaival az élen indult a felvonulás a Kossuth utcán, a Semmelweis utca érintésével vissza az Agorára.

Fesztivállal köszöntötték a tavaszt

Jön a tavasz, ez az időjáráson is látszik, bízom benne, hogy ezen a hétvégén az időjárás is megengedi majd, hogy a tapolcaiak aktívan vegyenek részt ezen a tavaszt köszöntő fesztiválon, ahol mind a vendégművészek, mind a tapolcai csoportok megmutathatják tudásukat, jó hangulatot varázsolva. E szavakkal nyitotta meg Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter a Tapolca Tavasz Fesztivált pénteken este a Malom-tó partján. Dobó Zoltán polgármester arról beszélt, hogy három nagy ünnepségsorozat lesz idén is Tapolcán: a tavaszi fesztivál az első, majd augusztusban az ünnepi napok és ősszel a pisztrángfesztivál. A Tapolcai tavaszi fesztivál és expó keretében Szarka Zsófi szakács hallevest főzött a Hotel Gabriella teraszán, ahol a tőle megszokott közvetlenséggel mutatta be a fortélyokat az elkészítés első pillanatától a kóstoltatásig – írja a veol.hu.

Tavaszi zsongás változatos műsorral a Márffy-házban

Tavaszköszöntő ünnepséget szerveztek a hétvégén a lovasi Márffy-házban. Márffy Bence és Eredics Eszter voltak az egész napos rendezvény házigazdái, akik készséggel beszéltek a részletekről a Napló tudósítójának. Mint elmondták, az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány ettől a naptól számítja. Szent György napján hajtották ki először az állatokat, ehhez a naphoz számos hiedelem és szokás fűződik, mellyel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották ki a legelőre.

A siker egyik kulcsa

Közművelődési szakemberek országos konferenciájának adott otthont az Agóra Veszprém Kulturális Központ a múlt héten két napig – olvasható a veol.hu-n. A Kulturális Központok Országos Szövetsége kétnapos eseményét – amely konferencia és a szervezet közgyűlése egyben – Innováció a közművelődésben címmel rendezték meg. Kiss Szabolcs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője arról beszélt, a közművelődés alapküldetése, hogy a közösségek jól érezzék magukat, az emberek együtt lehessenek, és közösen alkossanak, ami hozzájárul a résztvevők jólétéhez. Szente Béla, a Kulturális Központok Országos Szövetségének elnöke elmondta, Pécs és Nagyszeben után ezúttal Veszprémben üléseznek, így harmadszor tarthatják meg konferenciájukat az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet birtokló településen. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról szólt, hogy az EKF-címre való felkészülés nem a döntés után, hanem hosszú évekkel korábban kezdődött el Veszprémben.