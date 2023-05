A Volánbusz tavaly nyár óta ütemes menetrenddel biztosítja Zala és Veszprém vármegyékben a regionális és távolsági kapcsolatokat, az elmúlt két évben pedig több tucat új autóbuszt állított forgalomba a balatoni és környéki viszonylatokon. A közlekedési társaságok fejlesztései mindezzel még vonzóbbá, kedvelhetőbbé teszik a közösségi közlekedést a Balatonhoz utazók körében is. Mindazonáltal az új vármegye- és országbérlet is ösztönzőleg hat majd arra, hogy szép időben sokan – akár csak egy napra is – vonattal vagy busszal utazzanak a Balatonhoz, de több napijeggyel is bejárhatjuk a térséget.

A 2021-es előszezonban mintegy 200 ezren szálltak vonatra, hogy ellátogassanak hazánk legnagyobb tavához. Tavaly ugyanebben az időszakban két és félszeresére, félmillióra emelkedett a balatoni előszezoni utazásszám, köszönhetően a járványhelyzeti korlátozások fokozatos feloldásának és a vasúti fejlesztéseknek. 2022 május közepétől szeptember közepéig az elő-, fő- és utószezon idején pedig kiemelkedő, összességében közel 3 millió utazást regisztrált a vasútvállalat, ezzel a 2021-es, szintén a teljes szezonra vetített évtizedes, 2 milliós csúcsát nagyságrendekkel meghaladta.

Idén május 15-től június 16-ig ismét előszezoni menetrenddel várja az utazókat a MÁV-START: a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránkénti követésű vonatok mellett további járatokkal is elértővé válnak. A téli menetrendhez képest bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek, több InterCity-kocsi és motorvonat áll forgalomba, a vonatokon a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére.

Az elmúlt években a MÁV-Volán-csoport jelentős fejlesztéseket valósított meg a balatoni közlekedésben. Az utazási igényekhez alkalmazkodva, az előszezon idejére az alábbi, fontosabb változások fogadják az utasokat:

A közlekedési társaságok fejlesztései lehetővé teszik, hogy a magyar tengerhez utazók közül minél többen a versenyképes és környezetbarát vasúti és buszos utazást válasszák.

A megnövekedett utasforgalomra felkészülve a kiemelt vonatokon (Balaton és Tópart IC-k, Jégmadár, Kék Hullám expresszvonatok), kötelező helybiztosítást vezetnek be a Budapest és Balaton közötti szakaszon, hogy a vonatokon az utasoknak garantált ülőhelyet biztosítsanak.

A vármegye- vagy országbérlettel utazók számára a balatoni vonatok közül a személyvonatok és sebesvonatok mindegyike felármentes és igénybe vehető. A feláras vonatok esetében a felármentes szakaszokon a helyjegy váltása nem szükséges, ezen szakaszokon belül utazva érvényesek az új bérletek. A Déli->Parti, a Katica és a Vízipók InterRégiókon, valamint a Tanúhegy, Lesence és Fenyves sebesvonatokon és a balatonfenyvesi kisvasúton vármegye- vagy országbérlettel is lehet utazni. A Balaton és a Tópart InterCity-k esetében Siófok és Keszthely, illetve Siófok és Nagykanizsa között a kijelölt, nem InterCity-minőségű kocsik lesznek felármentesek. (A reggeli hivatásforgalmi - munkába, iskolába járási - időszakban egyes Tópart InterCity vonatok Székesfehérvár és Nagykanizsa között felármentesek.) A Jégmadár expresszvonatot Balatonaliga és Fonyód, a Kék Hullám expresszeket Balatonalmádi és Tapolca, illetve Szombathely között, a Győr és Pécs közötti Helikon InterRégiókat Győr és Kaposvár között lehet felármentesen, ezáltal vármegye- és országbérlettel is igénybe venni.

Budapest és a Balaton déli partja között háromféle sűrűn közlekedő vonattal lehet utazni: a Balaton és Tópart InterCity-vel, valamint a Déli->Parti InterRégió vonattal. Az előszezonban elindulnak a déli parton a kétóránként közlekedő Déli->Parti InterRégió vonatok Budapest-Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között. A Déli->Parti InterRégió vonatokkal a déli part minden települése elérhető, Lepsénytől a part mentén minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A déli parton közlekedő Balaton InterCity vonatokban az előszezoni menetrend ideje alatt az új gyártású 1. osztályú IC+ kocsik is fognak közlekedni, az Utasellátó bisztrószolgáltatásával, és prémium 1+ osztályú szolgáltatással. Az előszezonban elindulnak péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatok a déli parton Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Az északi part esetében a Kék Hullám expressz, a Vízipók és a hétvégi Katica InterRégiók javítják a Balaton elérését a főváros felől, illetve felé: Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám expresszvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg. Ezen vonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi, Balatonfüred, és a Balatonfüreden túli települések. Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Vizipók InterRégió vonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és part mentén Balatonakarattyától minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Ezen vonatokkal érhetők el leggyorsabban Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Káptalanfüred, Alsóörs, Csopak és Balatonarács állomások/települések. A hétvégi napokon Budapest és Balatonfüred között - FLIRT motorvonatból álló - Katica InterRégió vonatok is közlekednek, amelyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is.

A Nyugat-dunántúli térségből átalakítjuk a vonatok közlekedését: A kétóránként közlekedő Helikon InterRégió vonatok mellett Győr és Keszthely között új közvetlen vonat fog közlekedni, Tanúhegy sebesvonat néven. Szombathely és Keszthely között kettő helyett egy közvetlen vonat közlekedik, Lesence sebesvonat néven. Egyúttal Szombathely és az északi part között újabb közvetlen kapcsolatot hozunk létre egy Kék Hullám expresszvonat útvonalának meghosszabbításával.

A tavalyi évben sikeressé vált Fenyves sebesvonat Pécs és Keszthely között naponta közlekedik az előszezonban.

Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik a legkorszerűbb, légkondicionált KISS emeletes motorvonat Szob és Fonyód között Jégmadár expresszvonat néven, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dunakanyar térségéből.

Az idén 75 éves Utasellátó biztosítja a fedélzeti vendéglátást a Balatonnál. Újdonság, hogy elő- és utószezonban Budapest és Keszthely között valamennyi Balaton IC-vonatban bisztrókocsi-szolgáltatást lehet majd igénybe venni, melyet a belföldi legfontosabb InterCity-viszonylatokban már megismert, prémium fülkékkel és 1. osztályú ülőhelyekkel rendelkező IC+ járművekkel biztosítunk.

A már megszokott Balaton 24/72 napijegyek április 29-től október 31-ig minden nap megvásárolhatók – a tavalyi évhez hasonló áron és felhasználási lehetőséggel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a vasúttársaság a tiszta, rendezett állapotok fenntartására, a virágok, dísznövények ültetésére, gondozására.

Év végéig megújulnak Balatonfenyves állomáson és Balatonszéplak felső megállóhelyen a felvételi épületek, valamint azok előterei az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásban. Április elején megkezdődtek a munkálatok. A főszezon alatt sem vágányzár nem lesz, sem pedig kapacitáskorlátozással járó tevékenység nem végezhető.

A lakó- és üdülőingatlanok zajterhelésének csökkentése érdekében Balatonbogláron, Balatonőszödön és Bélatelepnél több mint 2400 méter zajvédőfal készült el.

Balaton és Tópart InterCity-k

2020 ősze óta Budapest és a Balaton déli partja között óránként indulnak a Balaton és Tópart InterCity vonatok felváltva Keszthely, illetve Nagykanizsa felé. A Balaton InterCity vonatok kétóránként Budapest és Keszthely, a Tópart InterCity vonatok kétóránként Budapest és Nagykanizsa között közlekednek.

A közös szakaszon Budapest és Balatonszentgyörgy között így 60 percenként járnak. Ezen vonatokkal érhető el leggyorsabban a tó, Budapest-Kelenföld és Siófok között a menetidő csupán 73 perc, a vonatok csak a legfontosabb állomásokon és megállóhelyeken állnak meg.

A Balaton és Tópart IC vonatokra helyjegy váltása kötelező az expresszvonati és az InterCity vonatrészbe is. A helyjegy az expresszvonati kocsikba 100 forintért, az InterCity kocsikba 300 forintért váltható. Aki szeretne csendesebb és hűvösebb környezetben utazni, utóbbit érdemes választania.

A Tópart InterCity vonatokban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is közlekedik, vonatonként 28 kerékpárhelyet biztosítva. A kerékpárhely foglalása kötelező.

A Balaton InterCity vonatokban új gyártású 1. osztályú IC+ kocsik is fognak közlekedni, a vonatra 1. osztályú és prémium helyjegy is váltható.

Jégmadár expresszvonat

Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik emeletes KISS motorvonattal Szob és Fonyód között a Jégmadár expresszvonat, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dunakanyar térségéből, a nagyobb forgalmú állomásokon, és megállóhelyeken megállva.

A Jégmadár expressz Szobról 7:26-kor, Vácról 8:00-kor indul, Fonyódra 11:23-kor érkezik, ellenkező irányban Fonyódról 16:36-kor indul, Vácra 20:02-kor, Szobra 20:34-kor érkezik.

A Jégmadár Expresszvonatra helyjegy, valamint kerékpárhelyjegy váltása kötelező, a part menti szakaszon azonban helyjegy nélkül igénybe vehető.

Bagolyvonatok

A tavalyi évhez hasonlóan már az előszezonban elindulnak a Bagolyvonatok a déli parton.

A Déli pályaudvarról péntek és szombat este 22:40-kor, Siófokról 0:36-kor Keszthelyre, Keszthelyről péntek és szombat éjjel 23:48-kor, Siófokról már szombat és vasárnap hajnalban 1:28-kor indul Budapest-Délibe.

Ezen vonatok helyjegy váltása nélkül, felármentesen vehetők igénybe.

Budapest és a Balaton északi partja között

Kék Hullám expresszvonatok

Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám expresszvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg. Ezen vonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi, Balatonfüred, és a Balatonfüreden túli települések (pl. Badacsony, Révfülöp is).

A Kék Hullám expresszvonatokon a helyjegy váltása kötelező, a part menti szakaszon viszont felármentesen használhatóak.

Ezen vonatokban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is közlekedik.

Vízipók InterRégió

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként közlekednek a Vízipók InterRégió vonatok.

Ezekkel a vonatokkal érhetőek el a leggyorsabban a keleti medence települései (pl. Balatonkenese, Balatonfűzfő), a vonatok a part mentén minden megállóhelyen megállnak.

Ezen vonatok helyjegy váltása nélkül, felármentesen vehetők igénybe.

A Vízipók InterRégió vonatokban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is közlekedik.

Katica InterRégió

A hétvégi napokon Budapest és Balatonfüred között a Katica InterRégió vonatok is közlekednek, melyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is.

A légkondicionált és alacsonypadlós FLIRT motorvonatok a babakocsival utazók számára is kényelmesebb közlekedést biztosítanak, kerékpár azonban csak korlátozott számban (6-12 db) szállítható.

Munkanapokon a Balaton InterCity vonatokról székesfehérvári átszállással biztosított az eljutás Balatonfüredig.

Ezen vonatok helyjegy váltása nélkül, felármentesen vehetők igénybe.

Dunántúlról a Balatonra

Helikon InterRégió

A Helikon InterRégió vonatok kétóránként közlekednek Győr és Kaposvár között, Tapolca, Keszthely és Fonyód érintésével.

Naponta egy vonatpár, pénteken ezen felül több vonat is Pécsig meghosszabbítva közlekedik, így a Balaton Baranya vármegye felől is közvetlenül elérhető.

A Helikon InterRégió vonatokon alacsonypadlós és légkondicionált, dízel Desiro motorvonatokon lehet utazni. A Helikon InterRégió vonatokon kerékpár csak korlátozottan szállítható (4-8 kerékpár).

A Helikon InterRégió vonatok felármentesek, kivéve a Pécs és Kaposvár közötti szakaszon.

Tanúhegy és Lesence sebesvonat

A népszerű Helikon InterRégió vonatok mentesítése érdekében Szombathely, Győr és Pécs felől nagyobb kapacitású, hagyományos szerelvénnyel kiállított vonatok indulnak, melyek közlekedését 2022-höz képest átalakították.

A Tanúhegy sebesvonat új közvetlen kapcsolatot biztosít Győr és Keszthely között.

A vonat az elő- és utószezonban hétvégi napokon, nyáron főszezonban naponta közlekedik. Győrből 8:07-kor indul, Keszthelyre 11:14-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 18:44-kor indul, Győrbe 21:49-kor érkezik. A vonat helyjegy váltása nélkül, felármentesen igénybe vehető. A vonaton a kerékpárszállító kocsiban 16 kerékpár szállítható.

A Lesence sebesvonat Szombathely és Keszthely között naponta közlekedik az előszezonban.

A vonat Szombathelyről 7:04-kor indul, Keszthelyre 9:14-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 16:44-kor indul, Szombathelyre 18:54-kor érkezik. A vonat helyjegy váltása nélkül, felármentesen igénybe vehető. A vonaton a kerékpárszállító kocsiban 16 kerékpár szállítható.

Szombathely és a Balaton északi partja között új közvetlen kapcsolatot kínál egy meghosszabbított Kék Hullám expresszvonat. A vonat Szombathelyről 8:02-kor indul, Tapolcáról 9:38-kor közlekedik tovább Budapest felé, ellenkező irányból Tapolcáról 18:25-kor indul tovább, és Szombathelyre 19:56-ra érkezik. A vonat Szombathely és Balatonalmádi között helyjegy váltása nélkül, felármentesen igénybe vehető. A vonaton nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi közlekedik.

Fenyves sebesvonat

A tavalyi évben sikeressé vált Fenyves sebesvonat Pécs és Keszthely között naponta közlekedik az előszezonban.

A vonat Pécsről 8:10-kor indul, Keszthelyre 11:35-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 16:25-kor indul, Pécsre 19:49-kor érkezik.

A baranyai vármegyeszékhelyről induló vonat az idei évben kötelező helybiztosítás nélkül közlekedik, felármentesen igénybe vehető.

A vonaton a kerékpárszállító kocsiban 16 kerékpár szállítható.

Ütemes buszmenetrend Balaton térségében

A Volánbusz menetrendje nem módosul az előszezonban, azonban a vonatokkal összehangoltan biztosítja az utazást. Tavaly június óta pedig ütemes menetrend szerint közlekednek a Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyék közötti regionális és távolsági kapcsolatokat biztosító autóbuszjáratok.

Győrből Pápán át a Balaton, Ajka, Zalakaros-Nagykanizsa és Sümeg-Zalaegerszeg felé, valamint a Zalaegerszeg-Hévíz-Keszthely-Veszprém tengelyen - Tapolcán és a Balaton északi partján át is - könnyen megjegyezhető, jó vasúti és autóbusz csatlakozásokat is tartalmazó menetrend lépett életbe.

Elmúlt évben több tucat modern busz állt forgalomba a Balaton térségében és helyközi-távolsági forgalomban.

40 darab új Mercedes-Benz Intouro M típusú autóbusz érkezett 2023 tavaszán a Volánbusz flottájába, közülük 26 a Dunántúl helyközi-távolsági vonalain javítja a kiszolgálás színvonalát.

A korábbi menetrendre jellemző rövidebb járatok részbeni összekötésével az észak-dunántúli városok között számos új közvetlen kapcsolatot biztosító, hosszabb utazásra is alkalmas autóbuszjárat jött létre, melyek a mindennapi hivatásforgalmi igények kiszolgálása mellett regionális és távolsági kapcsolatokat is biztosítanak. A hosszabb és rövidebb távú utazásokat egyaránt kiszolgáló járatokhoz ideális a Mercedes-Benz Intouro típusú autóbusz, mely nagy kapacitású, légkondicionált, kényelmes ülésekkel szerelt, és USB töltővel is rendelkezik.

A fentiek mellett a fővárosból a Bakony festői tájára a Budapest-Bakonycsernye-Zirc-Bakonybél-Pápa viszonylatú jártokkal utazók is találkozhatnak az új autóbuszokkal, illetve a Veszprém-Siófok-Tamási-Dombóvár-Pécs, illetve a Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely-Kőszeg-Sopron járatokon is Intouro járművek biztosítják a kényelmes utazást.

Utazás az Európa Kulturális Fővárosa veszprémi vagy balatoni programjaira

A MÁV-Volán-csoport kedvezményes utazási lehetőségekkel támogatja az Európa Kulturális Fővárosa év keretében szervezett programokra érkezőket. Akár egynapos látogatásról van szó, vagy több napot töltenek el, érdemes ilyenkor is a költséghatékony és fenntartható közösségi közlekedést választani.

Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kötődően a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a MÁV-Volán-csoport stratégiai partnerségi megállapodást kötött. Ennek egyik elemeként, a fenntarthatóság jegyében, a vasúttársaság a kiemelt rendezvényekre kedvezményes árú Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyet vezetett be, a Volánbusz pedig plusz járatokat közlekedtet.