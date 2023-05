– Egy családról is véleményt lehet alkotni az alapján, hogyan őrzi halottai emlékét –hangsúlyozta Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő megjegyezte, ez jellemző egy közösségre, egy településre is, a papsokai emlékhely méltó Balatonfüredhez. – Legyen ez a hely a megbékélés, a szeretet, a békesség, a csend helyszíne – fogalmazott.

Bóka István polgármester, akinek egyik szívügye az ápolt zöldterület, a parkosítás, örömmel beszélt az igényesen rendbe tett területről, mely egy elmélyülésre szolgáló, szellemi töltésű terület is, emlék- és kegyeleti hely. A polgármester emlékezett a háborúkban és a holokausztban elhunytakra is. – Nagyon fontos számunkra a múlt tisztelete, különösen, ha elődeinkről, a temetőkről van szó – fogalmazott. Köszönettel szólt a kormányzat és Kontrát Károly képviselő támogatásáról, valamint Olti Ferenc, a zsinagóga vezetője és Brenner Klára önkormányzati dolgozó munkájáról. Megemlítette a Lóczy-projektet is, mely a várost és térségét fejleszti, benne a piros templomot, a vallási turizmust.

A temetők felújítását méltatta Olti Ferenc, a zsinagóga vezetője is, majd beszélt a zsidó közösségekről. Az emlékhelyet megáldotta Fodor János plébános és Bátki Dávid Géza lelkész.